ลาวเข้าร่วม "ระเบียงรถไฟหมายเลข 2" เชื่อมการขนส่งทางรางผ่านจีน รัสเซีย ไปถึงยุโรป

MGR Online - รถไฟลาวร่วมเป็นสมาชิกระเบียงรถไฟหมายเลข 2 อย่างเป็นทางการ ขยายการขนส่งทางรางผ่าน 6 ประเทศ จากลาว จีน รัสเซีย ปลายทางเอสโตเนีย เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมไปยังประเทศอื่นในทวีปยุโรป
สื่อทางการของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว รายงานว่า ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา นายงามปะสง เมืองมะนี รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ได้นำคณะไปร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี ขององค์การความร่วมมือระหว่างทางรถไฟ(The Organization for Cooperation Between Railways) หรือ OSJD ครั้งที่ 53 ที่เมืองดูซานเบ ประเทศทาจิกีสถาน
โดยในการร่วมประชุมครั้งนี้ รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ได้เป็นตัวแทนของลาว ลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของระเบียงทางรถไฟหมายเลข 2(OSJD Railway Corridor 2) ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าระดับนานาชาติที่เชื่อมประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับรัสเซียและยุโรปตะวันออก โดยมี 6 ประเทศที่เป็นสมาชิกในระเบียงเส้นทางรถไฟสายนี้ ได้แก่ ลาว เวียดนาม จีน คาซัคสถาน รัสเซีย และเอสโตเนีย
ระเบียงทางรถไฟหมายเลข 2 เป็นโครงข่ายการขนส่งทางรางเชื่อมเมืองและท่าเรือต่างๆ จากลาว เวียดนาม เข้าสู่จีน ข้ามไปยังคาซัคสถาน ผ่านรัสเซีย และไปสิ้นสุดที่เอสโตเนีย เพื่อต่อเข้ากับโครงข่ายคมนาคมทั้งทางทะเลและทางบกที่เชื่อมไปถึงประเทศอื่นๆในทวีปยุโรป
ตามรายงานของเพจ"กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง" ระบุว่า การลงนามเข้าร่วมกับระเบียงทางรถไฟหมายเลข 2 ครั้งนี้ ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของการขนส่งผ่านทางรถไฟของลาว ที่สามารถขยายการขนส่งสินค้าและการเดินทางโดยรถไฟ จากลาวไปยังพื้นที่อื่นๆในระดับภูมิภาคและระดับสากล
สำหรับตัวแทนจากลาวที่เดินทางไปร่วมประชุม OSJD ครั้งที่ 53 พร้อมกับรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ประกอบด้วย หัวหน้ากรมทางรถไฟ , ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว และตัวแทนของรัฐบาลลาวซึ่งประจำอยู่ใน OSJD
OSJD เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2499 ที่เมืองโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย ณ เดือนตุลาคม 2568 OSJD มีสมาชิกเต็มรูปแบบ 30 ประเทศ ทั้งจากเอเชียและยุโรป มีบริษัทรถไฟ 4 แห่งเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ และอีก 38 บริษัทและสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมด้านรถไฟได้รับสถานะเป็นองค์กรในเครือ OSJD
โครงข่ายทางรถไฟของประเทศสมาชิก OSJD มีระยะทางใช้งานรวม 340,000 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมมากกว่า 37,500,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรรวมกว่า 2 พันล้านคน การขนส่งทางรถไฟของสมาชิก OSJD มีผู้โดยสารเฉลี่ยปีละ 4 พันล้านคน และสินค้าเฉลี่ยปีละ 5.5 พันล้านตัน
สปป.ลาวได้เข้าเป็นสมาชิก OSJD เมื่อปี 2565