‘สี จิ้นผิง’ พบ ‘มินอ่องหล่าย’ ให้คำมั่นสนับสนุนพม่าเต็มที่ปกป้องอธิปไตยของตนเอง

เอเอฟพี - ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนพม่าในการปกป้องอธิปไตยของตน สื่อของทางการจีนรายงาน ขณะที่ผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ในกรุงปักกิ่งวันนี้ (16)
จีนเป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดของพม่า และเป็นหุ้นส่วนที่หาได้ยากหลังการรัฐประหารในปี 2564 ของมิน อ่อง หล่าย ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี ซึ่งส่งผลให้ชาติตะวันตกตัดความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
ปักกิ่งกลายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่มีอำนาจสำคัญในสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหาร และยังสนับสนุนการเลือกตั้งเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ไม่รวมพรรคของซูจี และทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนกองทัพได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย และเลือกมิน อ่อง หล่าย เป็นประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อพม่าในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของตนในระหว่างการพบปะกับประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ที่มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง หลังจากพิธีต้อนรับ ตามการรายงานของสถานีโทรทัศน์ CCTV
การเยือนของผู้นำพม่าครั้งนี้ เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนในเดือนเม.ย. ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์กับปักกิ่งที่ตึงเครียดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากปัญหาศูนย์หลอกลวงออนไลน์ตามแนวชายแดนของสองประเทศ ซึ่งมุ่งเป้าพลเมืองจีน
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวกับประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ว่าปักกิ่งสนับสนุนรัฐบาลใหม่ในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและความมั่นคง เพื่อค้นหาเส้นทางการพัฒนาที่ถูกต้อง ที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ผู้นำจีนกล่าวเสริมว่า ทั้งสองประเทศต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดต่อการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม การพนันออนไลน์ และการค้ายาเสพติดต่อไป
ผู้นำจีนยังยกย่องความสัมพันธ์จีน-พม่า โดยกล่าวว่าสองประเทศยืนเคียงข้างกันมาตลอดทั้งในยามสุขและยามทุกข์
“จีนสนับสนุนทุกฝ่ายในพม่าในการส่งเสริมสันติภาพและการปรองดองผ่านการเจรจา” ผู้นำจีน กล่าว
ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย เดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์โดยได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติ ตามภาพที่สำนักงานของเขาเผยแพร่ และใช้เวลาช่วงแรกของการเยือนเดินทางเยือนจีน 5 วัน เยี่ยมชมเมืองอวกาศกรุงปักกิ่ง ที่เป็นศูนย์กลางของโครงการอวกาศของจีน
เขายังมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง และจ้าว เล่อจี้ นักการเมืองระดับสูง
ปักกิ่งเป็นผู้จัดหายุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพพม่าและยังเป็นคนกลางในการเจรจาสงบศึกครั้งสำคัญกับกลุ่มติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุด 2 กลุ่ม ที่เคยท้าทายอำนาจกองทัพในพื้นที่ชายแดนติดกับจีน
แม้พม่าจะยากจนลงอย่างมากจากสงครามกลางเมือง แต่พม่าได้กลายเป็นผู้จัดหาแร่ธาตุหายากสำคัญของโลก ที่มีความสำคัญสำหรับการผลิตเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของจีน.