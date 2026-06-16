ตำรวจเวียดนามจับแก๊งค้าเนื้อแมว ช่วยชีวิตเหมียวไว้ได้กว่า 400 ตัว

เอเอฟพี - กลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์เผยว่าแมวที่ถูกลักพาตัวไปกว่า 40 ตัว ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดเจ้าของ หลังจากตำรวจเวียดนามได้เข้าจับกุมแก๊งขโมยแมว และช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงสี่ขาที่กำลังจะถูกนำไปฆ่าเพื่อเป็นอาหารไว้ได้กว่า 400 ตัว
หนังสือพิมพ์ทางการของตำรวจนครโฮจิมินห์ระบุว่า มีผู้ถูกจับกุมตัว 9 คน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในข้อหาเกี่ยวข้อกับ “กลุ่มอาชญากรที่เชี่ยวชาญในการขโมยและรวบรวมแมว”
รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือแมวที่ยังมีชีวิตมากกว่า 400 ตัว และแมวตายแล้วอีก 80 ตัว ซึ่งถูกแช่น้ำแข็งไว้ นอกจากนี้ ยังยึดแมวได้อีก 21 ตัวจากสถานที่อีกแห่งหนึ่ง
การบริโภคสุนัขและแมวเป็นสิ่งถูกกฎหมายในเวียดนาม ที่ร้านอาหารหลายแห่งโฆษณาชายเนื้อสัตว์อย่างเปิดเผย แต่ผู้ขายจะต้องมีใบรับรองแสดงแหล่งที่มาของสัตว์เหล่านั้น
ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาได้เข้าจับกุมแก๊งดังกล่าวหลังจากได้รับแจ้งเหตุขโมยสัตว์เลี้ยงจำนวนมากในนครโฮจิมินห์ และผู้ต้องสงสัยได้รับสารภาพว่าได้ล่อและดักจับแมวมานานกว่า 3 ปี ทั่วภาคใต้ของเวียดนาม
องค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์ Humane World for Animals ระบุในคำแถลงว่า สัตว์เลี้ยงที่ถูกขโมยไปอย่างน้อย 40 ตัว ได้กลับคืนสู่เจ้าของแล้ว พร้อมกับชื่นชมตำรวจสำหรับปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดที่ทำให้ช่วยชีวิตสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม องค์กรระบุว่ามีแมวประมาณ 100 ตัวที่ได้รับการช่วยเหลือตายลงในภายหลังเนื่องจากสิ่งที่พวกมันต้องเผชิญ
“ในขณะที่ความพยายามในการนำแมวที่ถูกขโมยกลับคืนสู่ครอบครัวยังคงดำเนินต่อไป แต่สิ่งที่เรากังวลกว่าคือบรรดาแมวที่ยังอยู่ที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานระหว่างการดำเนินคดี” เจ้าหน้าที่จาก Humane World for Animals กล่าว
เขากล่าวว่าองค์กรได้บริจาคอาหารและกำลังจัดส่งพัดลมเพื่อคลายร้อนให้กับสัตว์เหล่านี้.