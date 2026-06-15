อดีตปธ.หอการค้าสหรัฐฯ ถูกควบคุมตัวในพม่าหลังถูกกล่าวหาทุจริตทางการเงิน

เอพี - อดีตประธานหอการค้าอเมริกันในพม่าถูกควบคุมตัวทันทีที่เดินทางกลับถึงนครย่างกุ้ง หลังจากหอการค้าอเมริกันระบุว่ากำลังตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยของอดีตคณะกรรมการ
อดัม คาสติลโล ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย AGS Myanmar ถูกควบคุมตัวเมื่อวันพฤหัสฯ ที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง ตามคำบอกเล่าของบุคคลใกล้ชิดที่ขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย
บริษัทของคาสติลโลได้แจ้งกับสำนักข่าวเอพีว่าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ส่วนคาสติลโลก็ไม่ได้ตอบอีเมลที่สำนักข่าวส่งผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวของเขา
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่ากระทรวงรับทราบรายงานเกี่ยวกับชาวอเมริกันถูกควบคุมตัวในพม่า แต่ไม่สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว
ด้านรัฐบาลพม่าที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพยังไม่ได้ออกคำแถลงอย่างเป็นทางการใดๆ รัฐบาล สำนักงานรัฐบาลประจำภาคย่างกุ้ง และหน่วยงานตำรวจประจำภาคย่างกุ้ง ไม่ได้ตอบคำขอให้แสดงความคิดเห็น
ในช่วงที่ประเทศตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง ทางการพม่าแทบจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ แต่สื่อหลายแห่งที่ใกล้ชิดกับกองทัพ รวมถึง NP News รายงานว่าคาสติลโลถูกจับกุมหลังจากหอการค้าอเมริกันได้ยื่นร้องเรียนเขา โดยเขาดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าระหว่างปี 2566-2568
สำนักข่าวเอพีได้สอบถาม เมียต พยู เต ผู้อำนวยการบริหารของหอการค้าเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งเธอระบุว่าไม่สามารถให้รายละเอียดได้ แต่กล่าวว่ารายงานประจำปีขององค์กรฉบับวันที่ 29 พ.ค. ครอบคลุมประเด็นนี้แล้ว
รายงานระบุว่า คณะกรรมการชุดปัจจุบันเมื่อปีที่แล้วได้ค้นพบธุรกรรมน่าสงสัย ที่ดำเนินการโดยอดีตตัวแทนคณะกรรมการ และได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานกฎหมายเพื่อตรวจสอบ
ผู้สอบสวนพบว่า “อดีตตัวแทนคณะกรรมการ” ได้ลงนามในสัญญาเมื่อเดือนพ.ย. 2567 กับบริษัทประชาสัมพันธ์แห่งหนึ่งในวอชิงตัน ที่จ่ายเงินให้เขา 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่เห็นได้ชัดว่าถูกเก็บและจ่ายนอกบัญชีของหอการค้าอเมริกันประจำพม่า
“ลายเซ็นเกินกว่าที่ผู้แทนคณะกรรมการแต่ละคนสามารถลงนามได้ คณะกรรมการไม่เคยอนุมัติข้อตกลงดังกล่าว AMCHAM Myanmar ไม่ได้รับเงินทุน ไม่ได้จ่ายเงิน และไม่ได้รับบริการใดๆ และเรื่องนี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย” รายงานระบุ
รายงานยังกล่าวถึงอดีตสมาชิกคณะกรรมการ 2 คน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ แต่ไม่ได้ระบุชื่อหรือบอกว่าหน่วยงานได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างไร
คำแถลงวันที่ 12 มิ.ย. บนเว็บไซต์ขององค์กรระบุว่า คณะกรรมการได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรและสมาชิก
พม่าเผชิญกับความรุนแรงนับตั้งแต่กองทัพโค่นล้มอองซานซูจี ที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในปี 2564 และปราบปรามการประท้วงอย่างสันติด้วยความโหดร้าย เหตุการณ์ดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการต่อต้านด้วยอาวุธจากกองกำลังติดอาวุธเรียกร้องประชาธิปไตยและกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่พยายามโค่นล้มผู้ปกครองทหาร
นับตั้งแต่กองทัพเข้ายึดอำนาจ พม่ามีรายงานการจับกุมชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักข่าวต่างชาติที่รายงานข่าววิกฤตทางการเมือง
บริษัท AGS Myanmar ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ระบุในเว็บไซต์บริษัทว่านอกเหนือจากบริการรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังให้บริการอื่นๆ เช่น การทำความสะอาดและกำจัดสัตว์รบกวนเชิงพาณิชย์
ประวัติบริษัทของคาสติลโลระบุว่า เขาเป็นอดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่เคยประจำการในอัฟกานิสถาน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานของบริษัท Republican Overseas Myanmar ที่ก่อตั้งในปี 2567 เพื่อส่งเสริมนโยบาย America First ในพม่าและทั่วทั้งภูมิภาค
ทั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าคาสติลโลเดินทางไปที่ใดก่อนกลับมาพม่าและถูกจับกุมตัว
แต่ในโพสต์อินสตาแกรมของเขาแสดงให้เห็นว่าหนึ่งวันก่อนถูกจับกุม เขาได้เข้าร่วมฟอรัมธุรกิจในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ที่เขายังได้โปรโมทหนังสือของเขาที่เพิ่งออกวางจำหน่ายชื่อ “Finding Our Voice” ที่เล่าถึงประสบการณ์ของเขาในพม่าท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง ความรุนแรง และการล่มสลายทางเศรษฐกิจ หลังการยึดอำนาจของกองทัพ ตามที่ระบุในเรื่องย่อของหนังสือ และยังไม่ชัดเจนว่าหนังสือเล่มดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่เขาถูกควบคุมตัวหรือไม่.