นักการเมืองฝ่ายค้านเขมรลุ้นศาลฎีกาถอนคำพิพากษาคดียุยงปลุกปั่น-ตัดสิทธิทางการเมือง

เอพี - นักการเมืองฝ่ายค้านชื่อดังของกัมพูชาปรากฎตัวที่ศาลฎีกาในวันนี้ (15) ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้สนับสนุน โดยเขาได้กล่าวกับผู้สนับสนุนเหล่านั้นว่าหวังให้ผู้พิพากษาเพิกถอนคำพิพากษาคดียุยงปลุกปั่น เพื่อที่จะได้กลับเข้าสู่การเมืองอีกครั้ง
รง ชุน ที่ปรึกษาของพรรคพลังชาติ ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในสังคมเมื่อปีที่แล้ว หลังจากที่เขาไปพบปะกับชาวบ้านที่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่เนื่องจากโครงการก่อสร้างของรัฐบาล การตัดสินลงโทษเขาถือเป็นหนึ่งในหลายๆ มาตรการทางกฎหมายที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ใช้เพื่อควบคุมการวิพากษ์วิจารณ์
ชายวัย 56 ปีผู้นี้ ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี และถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งในระหว่างการพิจารณาคดี เขาได้โต้แย้งว่าตนเองบริสุทธิ์ โดยกล่าวว่าสิ่งที่เขาทำคือการโพสต์รูปถ่ายของตัวเองกับชาวบ้าน และแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊กเท่านั้น
เขาออกมาจากห้องพิจารณาคดีช่วงเช้าท่ามกลางฝูงชนผู้สนับนุนประมาณ 300 คน ที่ร้องตะโกนว่า “ยกเลิกข้อกล่าวหา! ปล่อยตัวรง ชุน!” และถือป้ายที่มีข้อความเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขา
เขาบอกกับผู้สนับสนุนว่า จากความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทย เศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ และปัญหาอื่นๆ ที่ประเทศกำลังเผชิญ เขาต้องการส่งเสริมการปรองดองแห่งชาติและความสามัคคีของชาติเพื่อประชาชน 17 ล้านคนของกัมพูชา
“ผมหวังว่าศาลจะให้เสรีภาพและความยุติธรรมแก่ผม เพื่อที่ผมจะได้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปในอนาคต” รง ชุน กล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดถนนที่นำไปสู่ศาล และรง ชุน เดินไปยังห้องพิจารณาคดีพร้อมกับผู้สนับสนุนของเขา รวมถึงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ
“เราไม่กังวลเรื่องการติดคุก เรายินดีที่จะเสียสละทุกอย่าง และเรามุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่พ่อแม่ของเรามอบให้มาลงทุน เพื่อที่กัมพูชาจะสามารถบรรลุเสรีภาพและประชาธิปไตยที่แท้จริง” รง ชุน กล่าว
ข้อกล่าวหาเรื่องการยุยงปลุกปั่นมักถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ในกัมพูชาเพื่อปราบปรามฝ่ายตรงข้าม
รง ชุน เคยถูกตัดสินจำคุก 2 ปี ในข้อหายุยงปลุกปั่นในปี 2564 ที่ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับพรมแดนกัมพูชากับเวียดนาม หลังจากพบปะกับเกษตรกรในพื้นที่ แต่เขาได้รับการปล่อยตัวในปลายปีเดียวกันโดยศาลอุทธรณ์
รัฐบาลกัมพูชายืนยันว่ารัฐบาลส่งเสริมหลักนิติธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเชิงเลือกตั้ง แต่พรรคการเมืองที่ถูกมองว่าท้าทายพรรคประชาชนกัมพูชาที่ปกครองประเทศมายาวนาน ถูกศาลสั่งยุบหรือผู้นำของพรรคถูกจำคุกหรือถูกคุกคาม
ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการเกือบ 4 ทศวรรษของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน กัมพูชาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการปราบปรามเสรีภาพในการพูดและการรวมกลุ่ม เขาส่งต่ออำนาจในเดือนส.ค. 2566 ให้กับฮุน มาเนต ลูกชายของเขา ที่สัญญาณของการเปิดเสรีทางการเมืองมีน้อยเช่นกัน
ทั้งนี้ ศาลฎีกาจะประกาศคำตัดสินในวันที่ 19 มิ.ย.