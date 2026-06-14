เขมรคุย! มูลค่าการค้ากับเวียดนามทะลุ 4 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 เดือนแรก ส่วนไทยลดลง 38.7%

MGR Online - กัมพูชาเปิดเผยว่าการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและเวียดนามมีมูลค่าเกิน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 โดยระบุว่าเป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการส่งออกของประเทศ
กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาระบุว่า การค้าทวิภาคีมีมูลค่ามากกว่า 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนม.ค.-พ.ค. เพิ่มขึ้น 6.8% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนการส่งออกของกัมพูชาไปยังเวียดนามมีมูลค่ารวม 2,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบปีต่อปี ในขณะที่การนำเข้าของเวียดนามมีมูลค่า 1,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1%
กัมพูชาระบุว่าตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเติบโตต่อเนื่องในภาคการส่งออกของประเทศ และย้ำถึงบทบาทของเวียดนามในฐานะหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของกัมพูชา โดยสินค้าส่งออกของกัมพูชา คือ ข้าวเปลือก ยางพารา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มันสำปะหลัง ข้าวโพด กล้วย มะม่วง และยาสูบ ส่วนสินค้าที่กัมพูชานำเข้าจากเวียดนามส่วนใหญ่ประกอบด้วย วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร เชื้อเพลิง อุปกรณ์ไฟฟ้า ปุ๋ย เครื่องเทศ ผักและผลไม้
รองประธานสมาคมการค้ากัมพูชา-จีน ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเติบโตนี้เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของเวียดนามที่กำลังขยายตัวและความต้องการสินค้าเกษตรของกัมพูชาที่มีราคาแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้น
รายงานอ้างว่าผลงานการค้าที่แข็งแกร่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกัมพูชากำลังดำเนินนโยบายเพื่อเพิ่มการค้าทวิภาคีกับเวียดนามให้สูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า มูลค่าการค้ารวมระหว่างสองประเทศอยู่ที่ 7,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ลดลงเล็กน้อยจาก 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567
ขณะเดียวกัน กรมศุลกากรและสรรพสามิตของกัมพูชายังรายงานว่าการค้าระหว่างกัมพูชาและไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 นั้น มีมูลค่ากว่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 38.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
รายงานระบุว่า กัมพูชานำเข้าสินค้าจากไทยลดลง 42.4% เหลือ 854 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการส่งออกไปไทยลดลง 25% เหลือ 296 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบปีต่อปี
แต่อย่างไรก็ตาม กัมพูชาระบุว่าแม้มูลค่าการค้าจะลดลง แต่ไทยยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ รองจากจีน สหรัฐฯ เวียดนาม และญี่ปุ่น
สิน จันที ซีอีโอของบริษัท Linehaul Express (Cambodia) กล่าวว่าการนำเข้าจากไทยส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินค้าจำเป็น เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์ก่อสร้าง ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งยังคงนำเข้าผ่านทางเรือ หลังจากปิดพรมแดนทางบกระหว่างสองประเทศ
เขากล่าวเสริมว่า การนำเข้าสินค้าไทยบางรายการ ที่รวมถึงเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป เชื้อเพลิง และผลผลิตทางการเกษตร ได้หยุดลงอย่างสิ้นเชิงแล้ว.