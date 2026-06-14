พม่าฮือฮา! เด็กแฝด 9 คู่ เรียนอยู่ รร.เดียวกัน ในเมืองสะเทิม รัฐมอญ

MGR Online - พบโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองสะเทิม รัฐมอญ มีพี่น้องฝาแฝดกำลังเรียนอยู่พร้อมกันถึง 9 คู่ กระจายตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปถึงเกรด 7
วันที่ 12 มิถุนายน 2569 รามัญไทมส์ (Yarmanya Times) ได้เผยแพร่ข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้คนจำนวนมากในรัฐมอญ เมื่อพบว่าที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสะเทิม มีเด็กชายหญิง ที่เป็นพี่น้องฝาแฝดกัน ได้เข้ามาเรียนหนังสืออยู่พร้อมกันถึง 9 คู่ กระจายไปตามชั้นเรียนต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปจนถึงเกรด 7
โรงเรียนแห่งนี้ ชื่อว่าโรงเรียนหมู่หลู่น อยู่ในหมู่บ้านป่อต่อหมู่ ฝั่งตะวันออกของทางหลวงเอเซียหมายเลข (AH 1) บริเวณตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเมืองสะเทิม
โรงเรียนประถมหมู่หลู่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปจนถึงเกรด 7 จำนวนนักเรียนปัจจุบันที่กำลังเรียนอยู่มีทั้งสิ้น 950 คน
นักเรียนแฝด 9 คู่ หรือ 18 คน ที่กำลังเรียนอยู่ที่นี่ แบ่งเป็นแฝดหญิง 5 คู่ แฝดชาย 3 คู่ และแฝดหญิง-ชาย อีก 1 คู่(โปรดดูภาพประกอบ)
แฝดหญิงที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล มีชื่อว่า มะเหม่เหมี่ยนหม่า กับมะเหม่ยะตะนา
แฝดหญิงที่กำลังเรียนอยู่เกรด 1 มีชื่อว่า มะปุ้ยติ๊ดตะสิ่น กับมะปุ้ยคิตตะสิ่น
แฝดหญิงที่กำลังเรียนอยู่เกรด 3 มีชื่อว่า มะยะตี่ทูน กับมะยะตะนาทูน
เกรด 4 มีเด็กแฝดเรียนอยู่ 2 คู่ เป็นแฝดชายทั้งหมด คู่แรกมีชื่อว่า หม่องส่อลินแทตกับหม่องส่อวินแทต คู่ที่ 2 มีชื่อว่า หม่องแยยิ่นทูนกับหม่องเวหิ่นทูน
เกรด 5 เป็นแฝดหญิง มีชื่อว่า มะโซวัสตานจ่อกับมะโซเห่หม่านจ่อ
เกรด 6 มีเด็กแฝดเรียนอยู่ 2 คู่ คู่แรกเป็นแฝดหญิง-ชายมีชื่อว่า มะตะสิ่นข่ายกับหม่องเหน่ส่ออู คู่ที่ 2 เป็นแฝดชายมีชื่อว่า หม่องมินตั้นทุตกับหม่องมินเฮงทุต
คู่สุดท้ายเรียนอยู่เกรด 7 เป็นแฝดหญิง มีชื่อว่า มะเห่หม่านโมกับมะเห่หม่านพิว
หลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกมาในสื่อออนไลน์ ได้สร้างความตื่นเต้นแก่ผู้อ่าน มีการแชร์ต่อออกไปอีกเป็นจำนวนมาก กระทั่งสื่อส่วนกลางอย่าง Eleven Media Group , HotTrend Media หรือ Global Reporter - Myanmar ก็ได้นำเนื้อหาไปเผยแพร่ต่อ