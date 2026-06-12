นักธุรกิจอเมริกันถูกคุมตัวกลางสนามบินย่างกุ้ง คาดโยงหนังสือเรื่องการรัฐประหารในพม่า

รอยเตอร์ - นักธุรกิจชาวอเมริกันที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในช่วงรัฐประหารในพม่าถูกควบคุมตัวขณะเดินทางกลับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันพฤหัสฯ (11) ตามการเปิดเผยของบุคคล 2 คน ที่ทราบเรื่องนี้
อดัม คาสติลโล อดีตประธานหอการค้าอเมริกันในพม่า ที่พำนักอยู่ในนครย่างกุ้งและดำเนินธุรกิจการรักษาความปลอดภัย ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวที่สนามบินหลังเดินทางเข้าประเทศ แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ กล่าวว่าหน่วยงานรับทราบรายงานเกี่ยวกับการควบคุมตัวชาวอเมริกันในพม่าแล้ว แต่ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว ด้านโฆษกของรัฐบาลพม่าก็ไม่ได้ตอบคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์
คาสติลโลเดินทางไปต่างประเทศเพื่อโปรโมตหนังสือของเขาชื่อ ‘Finding Our Voice’ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในพม่าหลังการรัฐประหารในปี 2564 ที่ทำให้ประเทศตกอยู่ในความวุ่นวาย
การยึดอำนาจของกองทัพได้ยุติการปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาได้ไม่นานภายใต้การนำของอองซานซูจี และจุดชนวนสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพกับกลุ่มพันธมิตรของกองกำลังต่อต้านติดอาวุธเรียกร้องประชาธิปไตย ที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์
เมื่อต้นเดือนเม.ย. พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อดีตผู้นำรัฐบาลทหารได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศ หลังจากการเลือกตั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ที่กีดกันกลุ่มฝ่ายค้านหลัก รวมถึงพรรคการเมืองของอองซานซูจี และดำเนินการท่ามกลางความขัดแย้ง
คาสติลโล อดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯ เคยไปเยือนทำเนียบขาวเมื่อปีที่แล้ว และได้เสนอต่อเจ้าหน้าที่ว่า สหรัฐฯ ควรมีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสันติภาพเพื่อเข้าถึงแร่ธาตุหายาก ตามรายงานของรอยเตอร์
หนังสือของเขาเล่าถึงการปราบปรามนองเลือดของกองทัพต่อผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย ขณะเดียวกันก็ยังวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของวอชิงตัน รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรว่าไร้ประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมมากขึ้น.