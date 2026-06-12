จีนจับ “นักวิชาการพม่าสัญชาติอเมริกัน” ระบุมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคง

MGR Online - ทางการจีนควบคุมตัวนักวิชาการชาวเมียนมาสัญชาติอเมริกัน ขณะเดินทางไปคุนหมิง อ้างข้อหา มีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
วันนี้ (12 มิ.ย. 69) Eleven Media Group รายงานโดยอ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The New York Times ระบุว่า ทางการจีน ได้ควบคุมตัว อู มินสิ่น นักวิเคราะห์การเมือง และผู้ก่อตั้ง ISP Myanmar ในข้อหามีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ
อู มินสิ่น เป็นอดีตแกนนำนักศึกษาที่เคลื่อนไหวในการประท้วงใหญ่ในเมียนมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2531 หรือเหตุการณ์ 8888 หลังเหตุการณ์นั้น เขาไปได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ จนจบปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ และได้รับสัญชาติอเมริกัน
เมื่อกลับมา อู มินสิ่นได้ก่อตั้งสถาบันวิจัย ISP-Myanmar (Institute for Strategy and Policy–Myanmar) เมื่อปี 2559 โดยสถาบันแห่งนี้เคยมีสำนักงานอยู่ในกรุงย่างกุ้ง แต่ต้องย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย หลังการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เขายังเขียนบทความเกี่ยวกับการเมืองเมียนมาให้กับสื่อต่าง ๆ ในตะวันตก เช่น The New York Times หรือ Foreign Policy
อู มินสิ่นถูกควบคุมตัวขณะที่อยู่ในนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีชายแดนติดกับเมียนมา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่งกลับจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการได้เพียง 2 สัปดาห์เศษ
Eleven Media Group รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตอบคำถามของ The New York Times ว่า รับทราบรายงานเรื่องการควบคุมตัวพลเมืองสหรัฐในจีนแล้ว และจะพยายามให้ความช่วยเหลือทางกงสุลที่เหมาะสม
มีรายงานว่า The New York Times ได้ติดต่อขอความเห็นจากภรรยาของ อู มินสิ่น แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ขณะที่สถานทูตจีนในกรุงวอชิงตัน ก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น