ผู้นำพม่าเตรียมเยือนจีนหารือประธานาธิบดีสี จิ้นผิง สัปดาห์หน้า

เอเอฟพี - ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ของพม่า จะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตามการเปิดเผยของปักกิ่งวันนี้ (12)
กระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่า พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ที่รัฐบาลของเขาได้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการค้ากับจีน จะเดินทางเยือนปักกิ่งระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย.
“จีนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับพม่าผ่านการเยือนของประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย เพื่อกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ระบุ
การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 ของผู้นำพม่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนในเดือนเม.ย. ต่อจากการเยือนอินเดีย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ถูกโดดเดี่ยวทางการทูตนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี
กองทัพพม่าได้ต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านหลายกลุ่มนับตั้งแต่รัฐประหาร
ด้วยความวิตกว่าการเมืองในพม่าจะพังทลาย ซึ่งจีนมีพรมแดนร่วมกันยาว 2,100 กิโลเมตร ทำให้จีนพยายามควบคุมกลุ่มติดอาวุธที่ต่อสู้กับกองทัพ
ปักกิ่งยังให้การสนับสนุนการเลือกตั้งอย่างกระตือรือร้น ที่ส่งผลให้พันธมิตรของกองทัพในฝ่ายการเมืองได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายในปีนี้
หลังจากปกครองประเทศในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นเวลา 5 ปี พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนในเดือนเม.ย. ในการเปลี่ยนผ่านที่ผู้สังเกตการณ์ประชาธิปไตยมองว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การปกครองของกองทัพ
รัฐบาลของเขาได้ฟื้นการเจรจากับจีนเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการขนส่งที่หยุดชะงักมานาน.