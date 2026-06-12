กลุ่มสิทธิประณาม FIFA ให้สิทธิฟุตบอลโลกกับกลุ่มธุรกิจกองทัพพม่า

MGR Online - ฟีฟ่า (FIFA) กำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการเป็นพันธมิตรกับบริษัทมายเทล (Mytel) ที่เป็นกิจการของกองทัพพม่า หลังจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร ออกมาเผยแผนการออกอากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับประเทศ
ข่าวที่ระบุว่า TV360 ที่เป็นแพลตฟอร์มทีวีและความบันเทิงดิจิทัลหลักของ Mytel จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันอย่างเป็นทางการของพม่า ทำให้เกิดการตอบโต้จากกลุ่มสิทธิมนุษยชน
“เราขอประณามการตัดสินใจของฟีฟ่าที่มอบสิทธิสื่อให้กับ Mytel สำหรับฟุตบอลโลก” มา ยาดานา หม่อง โฆษกของกลุ่มสิทธิมนุษยชน Justice for Myanmar (JFM) กล่าวกับสำนักข่าวอิรวดี
“Mytel เป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลทหารที่โหดร้ายและผิดกฎหมาย การตัดสินใจของฟีฟ่าแสดงให้เห็นถึงการขาดความรอบคอบอย่างไม่อาจยอมรับได้ และการไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยสิ้นเชิง” โฆษกของ Justice for Myanmar กล่าว พร้อมเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศหยุดเข้าข้างรัฐบาลทหารและธุรกิจพวกพ้อง
Mytel เป็นหนึ่งใน 4 ผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับชาติของพม่า ที่ดำเนินการโดยกองทัพพม่าและบริษัท Viettel ที่ควบคุมโดยกองทัพเวียดนาม และบริษัทยังเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัททหารจำนวนมากที่ถูกประชาคมระหว่างประเทศลงโทษจากการเข้าไปเกี่ยวข้องในการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลทหารที่มุ่งเป้าไปยังพลเรือนหลังการรัฐประหารปี 2564
กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการคว่ำบาาตรกับ Mytel ในเดือนม.ค. 2568 โดยระบุว่าบริษัทได้ให้บริการเฝ้าระวังและสนับสนุนทางการเงินต่อรัฐบาลทหาร ที่ทำให้รัฐบาลทหารสามารถดำเนินการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านการติดตามและระบุตัวบุคคลและกลุ่มเป้าหมายได้
นอกจากนี้ สหรัฐฯ อังกฤษ สหภาพยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย ยังได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรบริษัทแม่ของ Mytel คือ Myanmar Economic Cooperation (MEC) ที่เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่กองทัพพม่าเป็นเจ้าของและควบคุม
“เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงกับพม่า แต่กับมนุษยชาติโดยทั่วไปด้วย ที่กองทัพซึ่งรับผิดชอบการปราบปรามและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางกำลังได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ” ตินซา ชุนเล ยี นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของพม่า กล่าว
เธอระบุว่า Mytel มอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับรัฐบาลเป็นประจำ ทำให้สามารถดำเนินการปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างโหดร้ายได้ การสมรู้ร่วมคิดในการสอดแนมและความรุนแรงของรัฐบาลทหารได้จุดชนวนให้เกิดการคว่ำบาตรของประชาชนอย่างกว้างขวางต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในพม่า
“เนื่องจากไม่มีการประกาศข้อตกลงการออกอากาศอย่างเป็นทางการ เราจึงไม่รู้ว่า Mytel ทำข้อตกลงโดยตรงกับฟีฟ่า หรือลงนามในสัญญากับพันธมิตรสื่อระดับภูมิภาคในฐานะผู้ออกอากาศย่อย” นักวิเคราะห์กีฬาและความบันเทิง กล่าวกับสำนักข่าวอิรวดี
เขากล่าวว่าแฟนบอลชาวพม่ามีทางเลือกไม่มากนักในการชมฟุตบอลโลก และรายได้จากการออกอากาศก็น่าจะไม่มาก เนื่องจากประเทศยังคงเต็มไปด้วยความไม่สงบมาตั้งแต่ปี 2564
ทั้งนี้ ฟีฟ่าได้เปิดประมูลลิขสิทธิ์สื่อฟุตบอลโลกในเดือนก.ย. 2568 และ TV360 ได้รับเลือกสำหรับพม่าเมื่อวันที่ 25 พ.ค.
TV360 ได้เปิดเผยตารางการออกอากาศฟุตบอลโลกที่โรงแรม Melia ในย่างกุ้งเมื่อวันจันทร์
แฟนฟุตบอลชาวพม่าบางส่วนกล่าวว่าพวกเขารู้สึกไม่พอใจกับข้อตกลงนี้ และจะหาบริการทางเลือกหรือไม่ก็ไม่สนใจไปเลย เพราะไม่ต้องการดูฟุตบอลจากบริการของ Mytel ที่ให้ทุนสนับสนุนความรุนแรงของรัฐบาลทหารต่อพลเรือน
“ผมจะไม่ดูฟุตบอลโลกผ่านแอปของ Mytel ผมไม่ต้องการจ่ายเงินให้พวกเขา ผมจะดูไฮไลท์บนยูทิวป์ หรือไม่ก็หาวิธีอื่นติดตามการแข่งขัน” แฟนบอลชาวพม่ารายหนึ่งกล่าว.