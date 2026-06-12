‘ฮุนเซน’ ป้องแผนเสริมขีดความสามารถกองทัพ ลั่นกัมพูชาไม่มีประวัติรุกรานใคร

MGR Online - ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชากล่าวยืนยันว่าประเทศไม่เคยดำเนินนโยบายรุกรานประเทศอื่น ในการแสดงความเห็นที่ปกป้องการผลิตยุทโธปกรณ์ภายในประเทศที่กำลังเติบโตและรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศเมื่อเร็วๆ นี้
วานนี้ (11) ฮุนเซนได้ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเครื่องแบบทหารในจ.พระตะบอง โดยอดีตผู้นำกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชาเคยส่งกองกำลังติดอาวุธไปต่างประเทศเฉพาะในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเท่านั้น
เขาเน้นย้ำว่าความพยายามในปัจจุบันในการขยายการผลิตอุปกรณ์ทางทหารภายในประเทศไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหาร แต่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
“กัมพูชาไม่เคยมีนิสัยรุกรานประเทศใด” ฮุนเซน กล่าว และว่าการพัฒนาศักยภาพการผลิตในประเทศไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการเตรียมการสำหรับความขัดแย้ง
ฮุนเซนปฏิเสธรายงานของสื่อไทยที่ระบุว่ากัมพูชาได้รับรถหุ้มเกราะ 30 คัน ที่เป็นสัญญาณของการยกระดับความตึงเครียด โดยกล่าวว่ากัมพูชามีมากกว่านั้นแต่ใช้เพื่อความมั่นคงของชาติ
ฮุนเซนยังกล่าวเปรียบเทียบแนวทางของกัมพูชากับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่ผลิตระบบอาวุธและจัดซื้อเครื่องบินรบขั้นสูง โดยระบุว่ากัมพูชายังคงมุ่งเน้นไปที่ความต้องการด้านการป้องกันประเทศเป็นหลัก พร้อมกับปิดท้ายด้วยการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศต่อกฎหมายระหว่างประเทศ โดยกล่าวว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นตามข้อตกลงเขตแดนกับไทยตามสนธิสัญญาทางประวัติศาสตร์ บันทึกแผนที่ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปักปันเขตแดนอินโดจีน-สยามในอดีต
เขาปฏิเสธความพยายามใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงเขตแดนโดยใช้กำลัง พร้อมกับย้ำจุดยืนของประเทศว่าเป็นรัฐที่รักสันติ.