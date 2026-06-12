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‘ฮุนเซน’ สั่งยกระดับการผลิตยุทโธปกรณ์เสริมศักยภาพกองทัพ ชี้จัดหาอาวุธเป็นสิทธิชอบธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR Online - ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐประกาศว่ากัมพูชาตั้งเป้าที่จะยกระดับและลงทุนในการผลิตอุปกรณ์และวัสดุที่สนับสนุนภาคการป้องกันประเทศภายในประเทศ

“เราต้องมีความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ทางทหารเพื่อจัดหาให้กับกองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเรา” ฮุนเซนกล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางทหารใน จ.พระตะบอง

“กัมพูชาต้องทำสิ่งนี้ และกัมพูชาจะไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นหรือดูถูกประเทศของเราอีกต่อไป เราต้องเสริมสร้างตนเองด้วยความสามารถของเราเอง” ฮุนเซนกล่าวย้ำ

สำหรับรายงานความช่วยเหลือทางทหารของจีนต่อกัมพูชานั้น ฮุนเซนได้เน้นย้ำว่าความร่วมมือดังกล่าวไม่ควรถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศใด

อดีตผู้นำกัมพูชาอ้างว่าหลายประเทศจัดซื้อเครื่องบินทหารและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ จากพันธมิตรต่างชาติ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ และการกระทำของกัมพูชาก็ไม่ต่างกัน เขาย้ำว่ากัมพูชากำลังใช้สิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตนเอง

รักษาการประมุขแห่งรัฐยังยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้รุกรานหรือคุกคามประเทศอื่น และประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว ซึ่งเขาเสริมว่ากองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาที่อยู่ในต่างประเทศมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจรักษาสันติภาพเพียงอย่างเดียวมากกว่าการทำสงคราม

ฮุนเซนยังได้กล่าวถึงประเด็นชายแดนว่า กัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติตามกฎหมาย ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล.


















‘ฮุนเซน’ สั่งยกระดับการผลิตยุทโธปกรณ์เสริมศักยภาพกองทัพ ชี้จัดหาอาวุธเป็นสิทธิชอบธรรม
‘ฮุนเซน’ สั่งยกระดับการผลิตยุทโธปกรณ์เสริมศักยภาพกองทัพ ชี้จัดหาอาวุธเป็นสิทธิชอบธรรม
‘ฮุนเซน’ สั่งยกระดับการผลิตยุทโธปกรณ์เสริมศักยภาพกองทัพ ชี้จัดหาอาวุธเป็นสิทธิชอบธรรม
‘ฮุนเซน’ สั่งยกระดับการผลิตยุทโธปกรณ์เสริมศักยภาพกองทัพ ชี้จัดหาอาวุธเป็นสิทธิชอบธรรม
‘ฮุนเซน’ สั่งยกระดับการผลิตยุทโธปกรณ์เสริมศักยภาพกองทัพ ชี้จัดหาอาวุธเป็นสิทธิชอบธรรม
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