‘ฮุนเซน’ สั่งยกระดับการผลิตยุทโธปกรณ์เสริมศักยภาพกองทัพ ชี้จัดหาอาวุธเป็นสิทธิชอบธรรม

MGR Online - ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐประกาศว่ากัมพูชาตั้งเป้าที่จะยกระดับและลงทุนในการผลิตอุปกรณ์และวัสดุที่สนับสนุนภาคการป้องกันประเทศภายในประเทศ
“เราต้องมีความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ทางทหารเพื่อจัดหาให้กับกองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเรา” ฮุนเซนกล่าวระหว่างตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางทหารใน จ.พระตะบอง
“กัมพูชาต้องทำสิ่งนี้ และกัมพูชาจะไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นหรือดูถูกประเทศของเราอีกต่อไป เราต้องเสริมสร้างตนเองด้วยความสามารถของเราเอง” ฮุนเซนกล่าวย้ำ
สำหรับรายงานความช่วยเหลือทางทหารของจีนต่อกัมพูชานั้น ฮุนเซนได้เน้นย้ำว่าความร่วมมือดังกล่าวไม่ควรถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศใด
อดีตผู้นำกัมพูชาอ้างว่าหลายประเทศจัดซื้อเครื่องบินทหารและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ จากพันธมิตรต่างชาติ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ และการกระทำของกัมพูชาก็ไม่ต่างกัน เขาย้ำว่ากัมพูชากำลังใช้สิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตนเอง
รักษาการประมุขแห่งรัฐยังยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้รุกรานหรือคุกคามประเทศอื่น และประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว ซึ่งเขาเสริมว่ากองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาที่อยู่ในต่างประเทศมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจรักษาสันติภาพเพียงอย่างเดียวมากกว่าการทำสงคราม
ฮุนเซนยังได้กล่าวถึงประเด็นชายแดนว่า กัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติตามกฎหมาย ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล.