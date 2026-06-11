แคมโบเดียแอร์เวย์รับมอบเครื่องบิน ATR 72-600 ลำแรก เล็งขยายเส้นทางบินในภูมิภาค

MGR Online - สายการบินแคมโบเดียแอร์เวย์ (Cambodia Airways) ได้รับมอบเครื่องบิน ATR 72-600 ลำแรกจากทั้งหมด 2 ลำ ที่ถือเป็นการนำเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อปเข้าประจำการในฝูงบินของสายการบิน
เครื่องบินรุ่นนี้มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำกว่า และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า โดยมจุดประสงค์เพื่อรองรับความต้องการเดินทางระยะสั้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มขึ้น
รายงานระบุว่าเครื่องบินลำนี้ สายการบินได้สั่งซื้อผ่านบริษัทให้เช่าเครื่องบินในสิงคโปร์
เครื่องบินลำแรกเดินทางมาถึงกัมพูชาเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. และคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปลายเดือนนี้ ส่วนเครื่องบินลำที่ 2 จะมาถึงในช่วงเดือนต.ค.-ธ.ค.
เครื่องบิน ATR 72-600 จะสนับสนุนบริการการบินในภูมิภาคที่เชื่อถือได้ ปล่อยมลพิษต่ำ และราคาไม่แพง ซึ่งจะเสริมฝูงบินเจ็ทที่มีขนาดใหญ่กว่าของสายการบิน ที่ส่วนใหญ่ใช้ในเส้นทางบินไปยังประเทศจีน และจุดหมายปลายทางระยะไกลอื่นๆ ในภูมิภาค
การเพิ่มเครื่องบินลำนี้เข้าสู่ฝูงบินช่วยให้สายการบินแคมโบเดียแอร์เวย์สามารถเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางภายในประเทศและภูมิภาค ขณะเดียวกันก็ช่วยบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
สายการบินแคมโบเดียแอร์เวย์เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในด้านจำนวนผู้โดยสาร และให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศกัมพูชาและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อเดือนก.พ. สายการบินแอร์แคมโบเดีย (Air Cambodia) ที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ได้ประกาศซื้อเครื่องบินประหยัดเชื้อเพลิงครั้งแรก โดยลงนามในข้อตกลงซื้อเครื่องบินรุ่น 737 MAX สูงสุด 20 ลำจากบริษัทโบอิ้งของสหรัฐฯ
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว แอร์แคมโบเดียได้ยืนยันคำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 จำนวน 10 ลำในเดือนธ.ค. 2568 พร้อมตัวเลือกในการจัดซื้อเพิ่มอีก 10 ลำ.