สหรัฐฯ ยืนยันจนท.สถานทูตเสียชีวิตในย่างกุ้ง คุมตัวหญิงไทยหนึ่งราย

รอยเตอร์ - กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันรายหนึ่งเสียชีวิตในนครย่างกุ้ง ของพม่า เหตุการณ์ที่แหล่งข่าว 2 รายระบุว่าเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว
“เราสามารถยืนยันการเสียชีวิตของพนักงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ประจำที่สถานทูตสหรัฐฯ ณ นครย่างกุ้ง” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
“ด้วยความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของครอบครัวและคนที่รัก เราจึงไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะให้ในเวลานี้” โฆษกกระทรวงฯ ระบุ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวถูกพบที่โรงแรมซากุระ เรสซิเดนซ์ แอนด์ โฮเทล ที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางการทูตหลักแห่งหนึ่งของย่างกุ้ง ตามการระบุของบุคคล 2 คน ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากความอ่อนไหวของเรื่องนี้
พนักงานโรงแรมที่รอยเตอร์ติดต่อทางโทรศัพท์ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น และสถานีตำรวจในพื้นที่ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
สำนักข่าวเอพีที่รายงานเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกระบุว่ามีผู้หญิงไทยรายหนึ่งถูกควบคุมตัวเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต แต่รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างเป็นอิสระและในทันที
“ขณะนี้เป็นเรื่องของความช่วยเหลือด้านกงสุลและการสืบสวนของตำรวจที่กำลังดำเนินการผ่านช่องทางทางการที่เกี่ยวข้อง” กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุ และปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเพิ่มเติม
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวานทางการเมืองและเศรษฐกิจ นับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารในเดือนก.พ. 2564 และจับกุมอองซานซูจี และสมาชิกในรัฐบาลของเธอ
การยึดอำนาจครั้งนี้ก่อให้เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวาง และจุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองที่ทำให้กองทัพต้องต่อสู้กับกองกำลังต่อต้านติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตยและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์
ในต้นเดือนเม.ย. พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อดีตผู้นำรัฐบาลทหาร ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศ หลังการเลือกตั้งที่ควบคุมโดยกองทัพและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้ง.