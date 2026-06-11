‘ฮุนเซน’ ขู่ฟันจนท.เปิดช่องนำเข้าสินค้าจากไทย โวปิดด่านเกือบปี แต่เขมรไร้ปัญหาขาดแคลน

MGR Online - ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชา ได้ประกาศมาตรการเข้มงวดต่อผู้ค้าที่นำเข้าเนื้อแช่แข็งจากไทย พร้อมกับเตือนว่าจะมีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้า
ในการปราศรัยกับสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากจ.บันเตียเมียนเจย วันนี้ (11) ฮุนเซนกล่าวว่าเขาจะเรียกผู้ค้ามาซักถามเป็นการส่วนตัว เพื่อระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ขนส่งเนื้อแช่แข็งจากไทยเข้ามาในกัมพูชา
เขาเสริมว่าทางการจะพยายามระบุตัวผู้ค้าทั้งหมดที่นำเข้าสินค้าจากไทย
นอกจากนี้ ฮุนเซนยังกล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นการตอบสนองต่อการกระทำของไทยระหว่างที่ข้อพิพาทชายแดนยังคงดำเนินอยู่ และเขายังกล่าวหาว่าไทยใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อกัมพูชาผ่านการขู่ว่าจะตัดไฟฟ้าและระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง
อย่างไรก็ตาม ฮุนเซนได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ไทยจะปิดพรมแดนที่ติดกับกัมพูชามาเกือบ 1 ปี แต่กัมพูชาก็ไม่ได้เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ ในทางตรงข้ามไทยสูญเสียรายได้จากการส่งออกมายังกัมพูชาประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.