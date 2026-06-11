เวียดนามเร่งมือสร้าง “สนามกีฬาใหญ่ที่สุดในโลก” จุคน 135,000 ที่นั่ง ตั้งเป้ารองรับงานระดับโลกในอนาคต

รอยเตอร์ - บริษัทวินกรุ๊ป (Vingroup) ของเวียดนามกำลังเร่งก่อสร้างสนามกีฬาในกรุงฮานอย ที่ทางบริษัทกล่าวว่าจะเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเดิมพันถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะทำให้สนามกีฬาขนาด 135,000 ที่นั่งแห่งนี้คุ้มค่าในระยะยาว
คนงานหลายพันคนกำลังทำงานตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่ก่อสร้าง ที่อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยไปทางใต้ราว 25 กิโลเมตร เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค. 2570 ตัวแทนของวินกรุ๊ปกล่าวกับรอยเตอร์ ระหว่างเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างในสัปดาห์นี้ โดยกำหนดการแล้วเสร็จจะเร็วกว่าแผนเดิมที่เปิดเผยในเดือนธ.ค. ถึง 1 ปี
วินกรุ๊ป ที่เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามตามมูลค่าตลาดกล่าวว่า สนามกีฬาแห่งนี้จะมีความจุที่นั่งมากที่สุดในโลก และจะมีหลังคาที่สามารถพับเก็บได้ขนาดใหญ่ที่สุดด้วยเช่นกัน ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาเมือง และโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ตามข้อมูลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันคือ สนามกีฬารุงกราโด ในกรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ ที่มีความจุ 150,000 ที่นั่ง แต่ผู้สังเกตการณ์บางรายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขนี้ และนับได้น้อยกว่า 120,000 ที่นั่ง
วินกรุ๊ปกล่าวว่าขนาดของโครงการสะท้อนถึงแผนการที่จะจัดงานกีฬาและวัฒนธรรมขนาดใหญ่ รวมถึงคอนเสิร์ตต่างๆ
“แม้ว่าฟุตบอลจะเป็นที่นิยมอย่างมากในเวียดนาม แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่สนามกีฬาขนาด 135,000 ที่นั่งจะคุ้มค่ากับความต้องการฟุตบอลภายในประเทศเพียงอย่างเดียว” เจมส์ วอลตัน หัวหน้ากลุ่มธุรกิจกีฬาของบริษัท Deloitte Asia Pacific กล่าว
เขาระบุว่า V.League 1 ที่เป็นลีกการแข่งขันฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดของเวียดนาม มีผู้ชมเฉลี่ยน้อยกว่า 6,000 คนต่อแมตช์ ในฤดูกาล 2023-24
วินกรุ๊ปปฏิเสธที่จะเปิดเผยเป้าหมายทางการเงิน แต่ระบุว่าบริษัทคาดหวังว่าสนามกีฬาแห่งนี้จะมีความยั่งยืนเชิงพาณิชย์ในระยะยาว
บริษัทเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นจากหนี้สินทางการเงิน ซึ่งอยู่ที่ 36,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว คิดเป็นมากกว่า 4% ของหนี้สินภาคเอกชนทั้งหมดของเวียดนามในปี 2568
สนามกีฬาตร่งด่ง (Trong Dong Stadium) ที่ตั้งชื่อตามกลองสำริดโบราณของเวียดนาม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา ‘เมืองกีฬาโอลิมปิก’ มูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่นำโดยบริษัทวินกรุ๊ป ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดงานระดับโลกและครอบคลุมพื้นที่กว่า 56,000 ไร่ บริเวณชานเมืองหลวง
“การเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองที่กว้างขวางขึ้นสามารถปรับปรุงความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาวของโครงการได้” วอลตัน กล่าว และเสริมว่าสนามกีฬาแห่งชาติสมัยใหม่หลายแห่งมักมีความจุราว 60,000-80,000 ที่นั่ง
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามครั้งใหญ่ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามให้ทันสมัย และรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 10% ต่อปี ไปจนถึงสิ้นทศวรรษ ซึ่งเป็นเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศ
ทางการได้ประกาศโครงการขนาดใหญ่หลายร้อยโครงการ มูลค่าประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 ที่รวมทั้งสนามบิน ท่าเรือ สะพาน และทางรถไฟ
กวิน เหวียน อาจารย์ด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยฮวาเซน ในนครโฮจิมินห์ กล่าวว่าการปรับปรุงให้ทันสมัยนั้นเป็นสิ่งจำเป็น แต่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงของธนาคารและความเสี่ยงด้านการเงิน
“ในประเทศที่กำลังเติบโตเช่นเวียดนาม โครงสร้างพื้นฐานมักจะต้องมาก่อนความต้องการ” เจิ่น ถิ มง เตวียน นักวิจัยจากสถาบันวิจัย Pacific Forum กล่าว พร้อมทั้งชี้ถึงความเสี่ยงของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่และผลตอบแทนการลงทุนที่ล่าช้า.