เวียดนามไฟเขียวบ.เหมืองเพิ่มผลผลิตถ่านหิน ตอบสนองความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น

เอเอฟพี - รัฐบาลเวียดนามประกาศอนุญาตให้ผู้ผลิตถ่านหินในประเทศเพิ่มผลผลิตได้สูงสุด 15% เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น
ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเวียดนามเผชิญกับคลื่นความร้อนต่อเนื่องหลายระลอก โดยรัฐบาลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจเกิดขึ้น อาจทำให้โครงข่ายไฟฟ้าเกิดแรงตึงเครียดมากขึ้น
ตามมติที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันอังคาร (9) ผู้ผลิตถ่านหินจะได้รับอนุญาตให้ผลิตเกินกำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาตจนถึงสิ้นปีนี้
รัฐบาลระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของชาติในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยไม่กระทบต่อการจัดหาถ่านหินสำหรับการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมพื้นฐานอื่นๆ
“ผลผลิตถ่านหินเพิ่มเติมนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะ” คำแถลงของรัฐบาลเวียดนาม ระบุ
รัฐบาลกล่าวในเดือนพ.ค.ว่า สภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักผิดปกติ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรมการทำเหมืองถ่านหินและแร่ธาตุของกลุ่มบริษัทเหมืองถ่านหินเวียดนาม ที่เป็นบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ที่สุดของประเทศ
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า เวียดนามขุดถ่านหินได้ 19.4 ล้านตันในช่วง 5 เดือนแรกของปี ลดลงมากกว่า 4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
เวียดนาม ที่ยังคงพึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหินประมาณครึ่งหนึ่งของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ได้ให้คำมั่นที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
ในเดือนมี.ค. เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับรัสเซียเพื่อก่อสร้างFรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศ.