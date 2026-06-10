ตลาดกลางคืน"ไชน่าทาวน์"ย่างกุ้ง กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังถูกปิดชั่วคราว

MGR Online - ตลาดกลางคืนย่านไชน่าทาวน์ แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงย่างกุ้ง กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังถูกปิดชั่วคราวตามมาตรการจัดระเบียบแผงลอยของเทศบาล
วันนี้ (10 มิ.ย. 69) สื่อหลายแห่งของเมียนมา ต่างเผยแพร่ภาพและคลิปบรรยากาศที่คึกคักของตลาดกลางคืนในย่านไชน่าทาวน์ ของกรุงย่างกุ้ง ที่กลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา
ภาพและคลิปที่มีการเผยแพร่ เริ่มตั้งแต่ขบวนแห่สิงโตและมังกรเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเปิดตลาด ภาพผู้คนที่เดินขวักไขว่ไปมาบนถนน ภาพความสวยงามของโคมไฟสีแดงที่แขวนตลอดตามแนวถนน ตลอดจนภาพร้านขายอาหาร เครื่องดื่มตลอดข้างทาง ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของตลาดแห่งนี้
ตลาดกลางคืนในย่านไชน่าทาวน์ตั้งอยู่ตลอดแนวถนนหมายเลข 19 ในเขตละต่า ทางตอนใต้ของตัวเมืองย่างกุ้ง บริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและย่านค้าขายเก่าแก่ของชาวจีน และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงย่างกุ้งซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นศูนย์รวมร้านอาหาร ทั้งของคาว ของหวาน อาหารกินเล่น เครื่องดื่ม ที่เปิดขายในช่วงกลางคืน
ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2569 คณะกรรมการเทศบาลเมืองย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ได้ออกมาตรการรณรงค์ 100 วัน เพื่อจัดระเบียบการค้าขายบนท้องถนน มีการสั่งปิดร้านรวง แผงลอย หลายพันแห่งที่เปิดอยู่ตามริมถนน ทั้งในตัวเมืองย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
ตลาดกลางคืนย่านไชน่าทาวน์บนถนนหมายเลข 19 ในเขตละต่า ก็ถูกสั่งปิดไปด้วยตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา จากมาตรการรณรงค์ครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของกรุงย่างกุ้ง เพราะตลาดกลางคืนแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างอยากมาเดินชมบรรยากาศและหาซื้อของกินในยามค่ำคืน
ล่าสุด เทศบาลเมืองย่างกุ้งก็ได้อนุญาตให้ร้านค้าในตลาดกลางคืนกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยเปิดขายในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น. ไปจนถึง 23.00 น. ของทุกวัน