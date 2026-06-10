กัมพูชาปฏิเสธรายงานแอมเนสตี้ชี้เขมรเหลวปราบเครือข่ายศูนย์สแกมเมอร์ ลั่นไม่เป็นกลาง-เลือกปฏิบัติ

MGR Online - กัมพูชาปฏิเสธรายงานล่าสุดขององค์การนิรโทษกรรมสากลเกี่ยวกับความพยายามของประเทศในการต่อสู้กับการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยระบุว่าการประเมินดังกล่าวไม่ถูกต้องและขาดบริบท เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาระบุ
“รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากล เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นกลาง และขาดความเข้าใจถึงความเป็นจริงในพื้นที่” เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชา กล่าว
การปฏิเสธดังกล่าวมีขึ้นหลังจากองค์การนิรโทษกรรมสากลได้เผยแพร่รายงานขนาดความยาว 150 หน้า ในหัวข้อ Falling Through the Cracks: Cambodia’s ‘Crackdown’ on Scamming Compounds.
เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่ากัมพูชาไม่ยอมรับข้อเสนอแนะที่ว่าทางการล้มเหลวในการดำเนินการกับกลุ่มฉ้อโกงทางออนไลน์ โดยชี้ให้เห็นถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า “กัมพูชาไม่ยอมรับข้อกล่าวหาที่ตนเองล้มเหลวในการดำเนินการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ การกล่าวหาเช่นนี้ละเลยขอบเขตและความต่อเนื่องของความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งรวมถึงปฏิบัติการของตำรวจที่ประสานงานกัน การจับกุม การยึดทรัพย์สิน และการทลายแหล่งอาชญากรรมในหลายจังหวัด” เจ้าหน้าที่ระบุ
นอกจากนี้ ยังกล่าวเสริมว่าการต่อสู้กับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ยังคงเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากเป็นการดำเนินงานข้ามพรมแดนขององค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
“เครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้เป็นเครือข่ายข้ามชาติ ปรับตัวเร็ว และจงใจออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย การบอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดพวกเขาได้ทันทีหรืออย่างครอบคลุมผ่านการสังเกตการณ์นั้นไม่เป็นไปตามความเป็นจริง และบิดเบือนความซับซ้อนของปัญหา” เจ้าหน้าที่ระบุ
กัมพูชายืนยันว่าประเทศยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ และการค้ามนุษย์ผ่านการปฏิรูปกฎหมาย กลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้น และความร่วมมือระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า กัมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์และการค้ามนุษย์ และยังคงเสริมสร้างเครื่องมือทางกฎหมาย ขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย และความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลยังเรียกร้องให้องค์การนิรโทษกรรมสากลนำเสนอการประเมินสถานการณ์ในกัมพูชาอย่างสมดุลมากขึ้น
“เราเรียกร้องให้องค์การนิรโทษกรรมสากลรับประกันความถูกต้อง สมดุล และความรับผิดชอบที่มากขึ้นในการรายงานต่อสาธารณะ แทนที่จะออกคำแถลงที่เสี่ยงต่อการบิดเบือนความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ และบั่นทอนความคืบหน้าที่ชอบธรรม” เจ้าหน้าที่กัมพูชา ระบุ.