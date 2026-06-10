‘ฮุนเซน’ โวยสื่อไทยบิดเบือนคำพูดปมทวงคืนดินแดน ร้องไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง-ใช้กลไก JBC

MGR Online - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ตอบโต้รายงานข่าวที่เผยแพร่โดยสื่อไทยเกี่ยวกับคำปราศรัยของเขาวานนี้ (9) เกี่ยวกับวิธีการที่กัมพูชาจะทวงคืนดินแดนที่อ้างว่ากองกำลังของไทยยึดครองอยู่ โดยเขาระบุว่าในคำปราศรัยนั้น เขากล่าวว่ามีสองวิธีที่เป็นไปได้ในการทวงคืนดินแดนคือโดยสันติวิธีและโดยกำลังทหาร
รักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชายังชี้แจงว่ากัมพูชาจะดำเนินการตามแนวทางสันติ
ในคำแถลงที่เผยแพร่วันนี้ (10) ฮุนเซนระบุว่าสื่อไทยหลายสำนักได้เผยแพร่ข้อความที่ไม่มีมูลความจริง
“สิ่งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อนายกรัฐมนตรีอนุทิน ซึ่งอยู่ในกรุงฮานอยในขณะนั้น รายงานข่าวอ้างว่าผมระบุว่าเราจะใช้ทั้งสันติวิธีและทางทหาร ผมขอให้สื่อไทยพิจารณาเรื่องนี้ให้ชัดเจน นี่เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่ไม่ควรเกิดขึ้น” ฮุนเซน กล่าว
เขาระบุว่าผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาที่เขาได้พบแสดงการสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ และเขาย้ำอีกครั้งว่ากัมพูชาจะเลือกยุติปัญหาอย่างสันติ
“ผมขอให้สื่อไทยดูคลิปวิดีโอนั้นอีกครั้งและแยกแยะข้อเท็จจริงให้ชัดเจน” ฮุนเซน กล่าวเสริม
เขากล่าวว่าการแก้ไขด้วยการใช้กำลังทหารไม่ใช่ทางเลือกที่กัมพูชาควรใช้ และอธิบายว่าข้อความของเขามุ่งเป้าไปที่กลุ่มหัวรุนแรงชาวกัมพูชาในต่างประเทศที่กำลังกดดันให้กัมพูชาใช้กำลัง
นอกจากนี้ ฮุนเซนยังส่งข้อความถึงกรุงเทพฯ เพื่อโต้แย้งคำกล่าวอ้างของนายกรับมนตรีของไทยที่ว่า ไทยไม่ได้รุกล้ำดินแดนกัมพูชา แม้ว่ากองกำลังไทยจะยึดครองพื้นที่มากกว่า 10 แห่งในกัมพูชาอยู่ในขณะนี้ก็ตาม
“นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าประเทศไทยไม่เคยรุกรานใคร แต่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะรุกรานหรือไม่ก็ตาม โปรดปฏิบัติตามข้อ 3 ของข้อตกลงหยุดยิงในการกำหนดเขตแดน ซึ่งข้อ 3 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าข้อตกลงใดๆ ภายใต้คำแถลงร่วมฉบับนี้ จะต้องไม่กระทบต่อการกำหนดแนวเขตแดนและพรมแดนระหว่างประเทศระหว่างสองประเทศ” ประธานวุฒิสภากัมพูชา กล่าว
“ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการมอบบทบาทให้กับคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เพื่อดำเนินการสำรวจและกำหนดแนวเขตแดนต่อไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นได้ ตามข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ เพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน” ฮุนเซน ระบุ
“ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกของ JBC ที่มีอยู่ เพื่อรับประกันความปลอดภัย สันติภาพ และความมั่นคงของทีมสำรวจร่วมในพื้นที่จริง รวมทั้งความปลอดภัยทางอากาศ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันเพิ่มเติมว่า JBC จะให้ความสำคัญสูงสุดกับงานสำรวจและกำหนดเขตแดนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีพลเรือนอาศัยอยู่” ฮุนเซน ระบุ โดยอ้างรายละเอียดของข้อ 3 ในคำแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.
ฮุนเซนยังถามสื่อไทยว่าเหตุใดจึงเลือกที่จะบิดเบือนข้อความเดิมของเขา
“เจตนาของคุณคืออะไรในการกล่าวว่าผมใช้มาตรการทางทหารและสันติวิธี? ผมไม่ได้เลือกใช้มาตรการทางทหาร ผมชี้ไปที่สันติวิธี ผมยังได้นำประเด็นนี้มาเป็นนโยบายของพรรคประชาชนกัมพูชาสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปี 2570 และปี 2571” อดีตผู้นำกัมพูชากล่าว
เขายังเรียกร้องให้ผู้นำไทยสั่งการให้สื่อแก้ไขข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปและถ่ายทอดคำพูดของเขาอย่างชัดเจน
“ผมหวังว่านักการเมืองไทยจะไม่โง่เขลาถึงขนาดเชื่อคำโกหกที่สื่อสร้างขึ้น ในไทยมีคนที่รู้ภาษาเขมร ให้พวกเขาแปล มีคำกล่าวใดที่ผมบอกว่าผมจะใช้ทั้งมาตรการสันติวิธีและกำลังทหารหรือไม่? ผมไม่ได้พูดแบบนั้น” ฮุนเซน กล่าวเสริม
“ในทางตรงกันข้าม ผมต่อต้านการใช้กำลังต่อสู้และยึดดินแดนคืน ผมปล่อยให้ฝ่ายค้านในกัมพูชาเสนอแนวนโยบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทย” ฮุนเซน ระบุ.