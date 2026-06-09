Inter Rao จากรัสเซียเซ็น MOU สร้างโรงไฟฟ้า ให้กับเมกะโปรเจ็กต์ "ทวาย"

MGR Online – เมกะโปรเจ็กต์ "ทวาย"คืบหน้า อู โหญ่ซอ รองประธานาธิบดีเมียนมา เป็นสักขีพยานในพิธีเซ็น MOU ให้ Inter RAO จากรัสเซีย เป็นผู้สร้างโรงไฟฟ้าให้กับท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
วันที่ 5 มิถุนายน 2569 ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างบริษัท Inter RAO กับบริษัท Launglon Economic Development จากเมียนมา โดยบริษัท Inter RAO จะเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโรงงานผลิตไฟฟ้าสำหรับเมกะโปรเจ็กต์ท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย บนพื้นที่ 196 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลอันดามัน ในภาคตะนาวศรี
การเซ็น MOU ครั้งนี้ จัดขึ้นขณะที่ อู โหญ่ซอ รองประธานาธิบดีคนที่ 1 ของเมียนมา กำลังอยู่ระหว่างการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุม St. Petersburg International Economic Forum ครั้งที่ 29 โดยเขาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็น MOU ครั้งนี้ ร่วมกับ Maxim Reshetnikov รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ ของรัสเซีย
Inter RAO เป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 อู โก่โก่ลวิน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของเมียนมาในขณะนั้น ได้เดินทางไปรัสเซีย และได้เซ็นบันทึกความร่วมมือ(Memorandum of Cooperation : MOC) กับตัวแทนบริษัท Inter RAO เพื่อขยายความร่วมมือด้านพลังงานและไฟฟ้าระหว่างเมียนมาและรัสเซีย
อู โก่โก่ลวิน ยังได้หารือกับผู้บริหารของ Inter RAO ถึงโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน การสร้างโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานก๊าซ LNG ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย รวมถึงความร่วมมือในการปรับปรุงเครื่องจักรกังหันก๊าซให้กับโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในเมียนมา ตลอดจนการฝึกฝน พัฒนาบุคลากรด้านเครื่องจักรกังหันก๊าซให้กับวิศวกรชาวเมียนมาอีกด้วย
การเซ็น MOU ให้บริษัท Inter RAO มาสร้างโรงไฟฟ้าให้กับโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็นความคืบหน้าล่าสุด หลังจากรัฐบาลชุดที่แล้วของเมียนมา โดย อู คันส่อ รัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้เซ็นบันทึกความร่วมมือเพื่อการลงทุนในเมกะโปรเจ็กต์ทวาย กับ Maxim Reshetnikov รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ ของรัสเซีย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568
อย่างไรก็ตาม ในข่าวที่เผยแพร่ล่าสุด ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ Inter RAO ว่าจะเริ่มต้นเมื่อใด