‘ฮุนเซน’ ซัดฝ่ายค้านจ้องทำลายความสามัคคี-โจมตีรัฐช่วงวิกฤตชายแดน เตือนไม่ช่วยเหลือก็อย่าทรยศชาติ

MGR Online - ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชาเตือนกลุ่มฝ่ายค้านไม่ให้บ่อนทำลายความสามัคคีของชาติในชณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกตามแนวชายแดน และเรียกร้องต่อประชาชนชาวเขมรว่าหากไม่สามารถช่วยเหลือชาติได้ ก็อย่าทรยศชาติ
ฮุนเซน ยังกล่าววิพากษ์วิจารณ์บุคคลฝ่ายค้านบางคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาไม่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่เขมร และกล่าวหาคนเหล่านี้ว่ากำลังพยายามสร้างความไม่สงบภายในประเทศ
อดีตผู้นำกัมพูชาเรียกร้องให้ประชาชนชาวเขมรไม่หลงเชื่อกลุ่มฝ่ายค้านในต่างประเทศ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อาจขัดขวางความสงบเรียบร้อยหรือขัดขวางความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความตึงเครียดบริเวณชายแดนอย่างสันติ และเสริมว่ามีบุคคลหลายคนถูกควบคุมตัวในข้อหาใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อกล่าวหาเท็จและโจมตีรัฐบาลด้วยเจตนาร้าย
ขณะเดียวกัน ฮุนเซนเน้นย้ำว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในเสรีภาพในการแสดงออก โดยกล่าวว่าเขายอมรับการวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเห็นของประชาชนอย่างสร้างสรรค์ แต่การดูหมิ่น การใส่ร้าย และความพยายามที่จะบ่อนทำลายเสถียรภาพของรัฐบาลนั้น ไม่ถือเป็นเสรีภาพในการแสดงออกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ฮุนเซนกล่าวเสริมว่ารัฐบาลจะยังคงดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามล้มล้างรัฐบาลนอกกรอบรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งย้ำว่าพรรคการเมืองยังคงมีอิสระในการแข่งขันผ่านวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตย
ฮุนเซนยังเตือนกลุ่มฝ่ายค้านไม่ให้ใช่สื่อสังคมออนไลน์โจมตีรัฐบาลอย่างผิดกฎหมาย และได้เปิดเผยว่าทีมเฝ้าระวังกำลังติดตามกิจกรรมออนไลน์ที่ถือเป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบหรือคุกคามเสถียรภาพของชาติ.