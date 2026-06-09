กลาโหมเขมรปฏิเสธซุ่มเสริมกำลังพลเตรียมเผชิญหน้าตามแนวชายแดนไทย อ้างยึดมั่นแก้ข้อพิพาทสันติ

MGR Online - พล.อ.เตีย เซยฮา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ออกมาปฏิเสธรายงานสื่อไทยที่ระบุว่ากัมพูชากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าตามแนวชายแดนร่วมกัน โดยเขายืนยันว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ
พล.อ.เตีย เซยฮา กล่าวว่าคำกล่าวอ้างที่ระบุว่ากัมพูชากำลังเพิ่มกำลังทหารและอาวุธเพื่อยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งนั้น “ไม่ถูกต้อง” และทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อจุดยืนของรัฐบาล
รัฐมนตรีกลาโหมผู้นี้เน้นย้ำถึงการยึดมั่นของกัมพูชาต่อข้อตกลงที่ลงนามกับไทย รวมถึงข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ในเดือนต.ค. 2568 และคำแถลงร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่ออกในเดือนธ.ค. 2568
เขากล่าวว่าจุดยืนของกัมพูชาไม่ได้เปลี่ยนไป แม้จะมีความตึงเครียดตามแนวชายแดนบางส่วนก็ตาม นอกจากนี้ เขายังระบุว่ากัมพูชายึดมั่นในจุดยืนต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ และประเทศเคารพกลไกและข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด
เขาแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงเจรจาต่อไปและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้น
“กัมพูชายังคงหวังว่าเรื่องเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขอย่างสันติและปราศจากการใช้กำลัง” พล.อ.เตีย เซยฮา กล่าว
คำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงของสาธารณชนในสองประเทศเกี่ยวกับการวางกำลังทหารตามแนวชายแดนและกิจกรรมทางทหารในพื้นที่.