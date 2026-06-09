‘วินฟาสต์’ ค่ายรถไฟฟ้าเวียดนามเผยรายได้ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง ผลจากราคาน้ำมันพุ่งสูง

เอเอฟพี - วินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามรายงานว่า รายได้ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเกือบ 42% โดยมียอดส่งมอบเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้น
วินฟาสต์ได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าไปมากกว่า 58,000 คันใน 3 เดือนแรกของปี เพิ่มขึ้น 61% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
คำแถลงของบริษัทระบุว่าบริษัทมีรายได้มากกว่า 920 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสนี้ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งในประเทศ รวมถึงในอินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
วินฟาสต์มีโชว์รูมมากกว่า 400 แห่งทั่วโลก แต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียยังคงเป็นตลาดเติบโตที่สำคัญ
“เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั่วโลกไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากการให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จะยังคงสร้างโอกาสสำหรับวินฟาสต์ในตลาดหลักของเรา” ฝ่าม เญิต กวาน แอ็ง ประธานบริษัทวินฟาสต์ กล่าว
ในเดือนมี.ค. บริษัทได้รายงานผลขาดทุนที่ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปี 2568
ทั้งนี้ วินฟาสต์รายงานผลขาดทุนรวมกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปี นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กในนิวยอร์ก แม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นก็ตาม.