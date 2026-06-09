‘ฮุนเซน’ ย้ำไทยอยากปิดด่านชายแดนกี่ร้อยปีก็ปิดไป แต่ดินแดนเขมรที่ถูกยึดต้องกู้คืนกลับมา

MGR Online - ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชา กล่าวว่าประเทศไทยอาจปิดชายแดนและสร้างรั้วตามแนวชายแดนได้นานเท่าที่พวกเขาต้องการ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีการก่อสร้างเกิดขึ้นภายในอาณาเขตดินแดนของกัมพูชา
อดีตผู้นำกัมพูชาได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้พลัดถิ่นจากเหตุขัดแย้งชายแดนในจ.บันเตียเมียนเจย ในวันนี้ (9) โดยฮุนเซนกล่าวว่าการตัดสินใจปิดหรือเปิดชายแดนอีกครั้งนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายไทย
“หากไทยต้องการปิดด่านชายแดนไปอีก 100 ปี หรือ 500 ปี นั่นก็ขึ้นอยู่กับพวกเขา แต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ละเมิดอาณาเขตของกัมพูชา” ฮุนเซน กล่าว
ในขณะเดียวกัน ฮุนเซนได้วิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนสินค้าไทยข้ามพรมแดนเข้ามาในกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย โดยเตือนว่าหากถูกจับกุม อาจโดนริบทรัพย์สิน โดยรายได้อาจนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายแดน
เขายังระบุว่ากัมพูชานำเข้าสินค้าไทยมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และสินค้าไทยก็ยังคงสามารถใช้ในประเทศไทยได้ ซึ่งเขาสนับสนุนให้กัมพูชาเสริมสร้างความสามารถในการผลิตสินค้าภายในประเทศ โดยอ้างถึงกรณีที่หากเกิดการขาดแคลนขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เสริมว่ากัมพูชายังสามารถนำเข้าจากพันธมิตรในภูมิภาคอื่นๆ ได้ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์
“ดินแดนของเราเป็นของเรา และเราต้องกู้คืนกลับมา แต่ต้องด้วยกลไกที่สันติและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ เราไม่สามารถเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านของเราตลอดไปได้” ฮุนเซน กล่าวย้ำ
เขายังกล่าวอ้างว่าความคิดเห็นของนานาชาติมีความเห็นอกเห็นใจต่อกัมพูชามากขึ้น และเตือนว่าการใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อเรียกคืนดินแดนที่เป็นข้อพิพาทจะบ่อนทำลายจุดยืนทางการเมืองและการทูตของกัมพูชา
“หากเราใช้ปฏิบัติการทางอาวุธเพื่อยึดคืนดินแดน ความพยายามทางการเมืองและการทูตของเราก็จะล้มเหลว” ฮุนเซน กล่าว.