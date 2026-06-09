เวียดนามสั่งสายการบินเร่งทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ หวังช่วยต่อรองเจรจาการค้าวอชิงตัน

รอยเตอร์ - เวียดนามได้สั่งการให้สายการบินหลักๆ ของประเทศทบทวนความคืบหน้าของข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ลงนามกับบริษัทโบอิ้ง และบริษัทแพรตต์ แอนด์ วิทนีย์ และสำรวจข้อตกลงนำเข้าใหม่ๆ กับบริษัทอเมริกัน ด้วยฮานอยกำลังพยายามเสริมอำนาจการต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ
คำสั่งดังกล่าวที่ออกโดยกระทรวงการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. และรอยเตอร์ได้ตรวจสอบในวันอังคาร เป็นไปตามคำร้องจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ที่เป็นผู้นำความพยายามของเวียดนามในการแสดงให้วอชิงตันเห็นว่ามีการปฏิบัติตามพันธกรณีทางการค้าทวิภาคี
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนแยกกัน 3 ครั้งของรัฐบาลทรัมป์ที่มุ่งเป้าไปที่ฮานอยในข้อกล่าวหาว่าบิดเบือนการค้าผ่านกำลังการผลิตส่วนเกิน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้สินค้าที่ใช้แรงงานบังคับ
ในเอกสารดังกล่าว กระทรวงได้สั่งการให้สายการบินเวียดนาม ที่เป็นสายการบินแห่งชาติ สายการบินเวียดเจ็ท และสายการบินซันฟูก๊วก ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการและส่งมอบข้อตกลงที่ลงนามกับพันธมิตรในสหรัฐฯ และเสนอแนวทางในการขยายการนำเข้าวัสดุและอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐฯ
เวียดนามแอร์ไลน์และเวียดเจ็ทแอร์ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX จำนวน 250 ลำ ขณะที่สายการบินซันฟูก๊วก ที่เป็นกิจการด้านการบินของกลุ่มบริษัทซันกรุ๊ป ได้ทำสัญญาแยกต่างหากเพื่อซื้อเครื่องบินโบอิ้งลำตัวกว้าง 787-9 ดรีมไลเนอร์ จำนวน 40 ลำ
เวียดเจ็ทยังมีสัญญากับบริษัทแพรตต์ แอนด์ วิทนีย์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท RTX Group สำหรับเครื่องยนต์ของเครื่องบินแอร์บัส เอกสารระบุ
การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูลจากสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับเวียดนามพุ่งสูงถึง 54,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ เป็นรองเพียงไต้หวัน และสูงกว่าการขาดดุลกับผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างจีนและเม็กซิโก ซึ่งรัฐบาลทรัมป์กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าต้องการที่จะลดการขาดดุลการค้า.