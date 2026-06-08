เวียดนาม-ลาวเห็นพ้องส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้าเพิ่มการค้าทวิภาคี $10,000 ล้านในปี 73

MGR Online - ผู้นำเวียดนามและลาวเห็นพ้องที่จะปรับปรุงการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและมุ่งสู่ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ขยายความสัมพันธ์ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การค้า และการป้องกัน ตามการระบุของกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม
การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีเล มีง ฮุง ของเวียดนาม และนายกรัฐมนตรีสอนไซ สีพันดอน ของลาว ที่เดินทางเยือนกรุงฮานอยวานนี้
จุดสนใจหลักของการหารือคือการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสองเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงและการประสานงานด้านนโยบายที่ใกล้ชิดขึ้น กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามระบุ
รายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้ความสำคัญกับโครงการขนส่งเชิงยุทธศาสตร์ ที่รวมถึงทางด่วนสายฮานอย-เวียงจันทน์ และทางรถไฟสายหวุงแอง-เวียงจันทน์ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนเป้าหมายของลาวในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคที่เข้าถึงทะเลได้มากขึ้น
ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองเศรษฐกิจด้วยการเปลี่ยนความสัมพันธ์ทวิภาคีจากความร่วมมือบนพื้นฐานมิตรภาพไปสู่ความร่วมมือที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์
ทั้งสองประเทศยังตกลงที่จะดำเนินการข้อตกลงทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ สำรวจกลไกและนโยบายที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์เวียดนาม-ลาว และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการลงทุนและธุรกิจที่โปร่งใสและเอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับกิจการจากทั้งสองประเทศ
รัฐบาลทั้งสองยังให้คำมั่นที่จะดำเนินการเพื่อเพิ่มการค้าทวิภาคีเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573
ในด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือผ่านการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาว-เวียดนาม ในประเทศลาว การฝึกอบรมบุคลากรคุณภาพสูง และโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ
พวกเขายังตกลงที่จะขยายความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว เกษตรสะอาด อีคอมเมิร์ซ การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล และนวัตกรรม
ทั้งสองฝ่ายยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง โดยจะดำเนินการตามข้อตกลงด้านกลาโหมและความมั่นคงที่มีอยู่ต่อไป รวมทั้งส่งเสริมการประสานงานในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติด และการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันก็รักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยทางสังคมตามแนวชายแดนที่ใช้ร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีเล มีง ฮุง ยังขอบคุณผู้นำลาวสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการสนับสนุนความพยายามในการค้นหา เก็บกู้ และการส่งศพของทหารอาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญชาวเวียดนามที่เสียชีวิตในประเทศในช่วงสงครามกลับประเทศ
ในระหว่างการเจรจา ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องกันว่าพรรคและรัฐบาลของพวกเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เวียดนาม-ลาวเป็นลำดับต้น ซึ่งพวกเขาอธิบายว่าเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ ความสามัคคีเป็นพิเศษ ความร่วมมือที่ครอบคลุม และการเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์
พวกเขายังตกลงที่จะรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และประสานงานกิจกรรมครบรอบ 65 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูต และครบรอบ 50 ปี ของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือเวียดนาม-ลาวในปี 2570
ผู้นำเวียดนามได้กล่าวยืนยันถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับเป้าหมายการพัฒนาของลาว ในขณะที่นายกรัฐมนตรีลาวได้แสดงความยินดีกับเวียดนามสำหรับความสำเร็จต่างๆ และแสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่มีมาอย่างยาวนานของเวียดนามต่อลาว รวมถึงการสนับสนุนที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของเชื้อเพลิงในประเทศ
นายกรัฐมนตรีสอนไซ สีพันดอน ได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลลาวจะสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อชุมชนและธุรกิจของเวียดนามในลาวต่อไป และยังกล่าวเชิญผู้นำเวียดนามเยือนลาวอย่างเป็นทางการ โดยผู้นำเวียดนามได้ตอบรับคำเชิญดังกล่าว
หลังการหารือ นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารความร่วมมือ 4 ฉบับ ครอบคลุมด้านการขนส่ง การศึกษา การเงิน และกิจการด้านชาติพันธุ์และศาสนา.