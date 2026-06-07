ทัพอาระกันออกหวยระดมเงินมาพัฒนารัฐยะไข่ ให้รางวัลที่ 1 สูงถึง 50 ล้านจั๊ต

MGR Online - สหสันนิบาตแห่งอาระกันพิมพ์หวยออกมาขายชาวบ้าน เพื่อระดมทุนมาใช้ในโครงการพัฒนารัฐยะไข่ ขายใบละ 1000 จั๊ต ตั้งรางวัลที่ 1 สูงถึง 50 ล้านจั๊ต หวังดึงดูดนักเสี่ยงโชค
สื่อหลายแห่งในรัฐยะไข่ รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้และภาษี สหสันนิบาตแห่งอาระกัน(ULA) เปิดขายล็อตเตอรี่ หรือสลากกินแบ่งเพื่อนำเงินมาใช้เป็นทุนในโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งด้านสาธารณูปโภค การศึกษา และสาธารณสุข ในพื้นที่รัฐยะไข่
สหสันนิบาตแห่งอาระกันเป็นองค์กรการเมืองที่เคลื่อนไหวโดยมีเป้าหมายเพื่อสิทธิ์ในการปกครองตนเองในรัฐยะไข่ โดยมีกองทัพอาระกัน(AA) เป็นกองกำลังติดอาวุธที่ต่อสู้กับกองทัพพม่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
สื่อของรัฐยะไข่ได้เผยแพร่ภาพผู้คนต่อแถวหรือรุมซื้อล็อตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในหลายเมือง อย่างไรก็ตาม Development Media Group รายงานว่า ระยะแรก ตัวแทนจำหน่ายล็อตเตอรี่อาจมีไม่ทั่วถึง คาดว่าอีกประมาณ 2-3 เดือน ฝ่ายจัดเก็บรายได้และภาษีจะสามารถแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายได้ครบ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของรัฐยะไข่ ที่กองทัพอาระกันสามารถบุกยึดมาไว้ได้แล้ว
ล็อตเตอรี่ที่สหสันนิบาตแห่งอาระกันพิมพ์ออกมาขาย มีชื่อเรียกว่า"อาระกันหล่องป่อ" หรือ အာရက္ခလောင်ဘော် มีตัวเลข 6 หลัก จำหน่ายใบละ 1,000 จั๊ต จับรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันขึ้น 1 ค่ำของแต่ละเดือน จำนวนรางวัลมีทั้งสิ้น 39 รางวัล รางวัลที่ 1 มีมูลค่า 50 ล้านจั๊ต รางวัลที่ 2 มูลค่า 30 ล้านจั๊ต รางวัลลำดับถัดไปมีมูลค่าลดหลั่นลงมา ตั้งแต่ 10 ล้านจั๊ต 5 ล้านจั๊ต 2 ล้านจั๊ต และ 1 ล้านจั๊ต
สำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จะมีรายได้จากส่วนต่างราคาขายล็อตเตอรี่ประมาณ 9%
Development Media Group รายงานว่า ยอดขายล็อตเตอรี่ที่สหสันนิบาตแห่งอาระกันได้รับแต่ละเดือนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยครึ่งหนึ่งนำไปใช้เป็นรางวัลให้กับผู้ที่เสี่ยงโชค ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนำมาใช้ในการพัฒนารัฐยะไข่.