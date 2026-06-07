เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.6 ล้านคนใน 5 เดือนแรกของปี 69

ซินหัว - สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามคาดการณ์ว่าเวียดนามได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.6 ล้านคน ในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 2569 เพิ่มขึ้น 14.9% เมื่อเทียบปีต่อปี
สำนักงานฯ ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวถือเป็นสถิติสูงสุดในช่วง 5 เดือนแรกของปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่มั่นคง นโยบายวีซ่าที่เปิดกว้าง โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงคุณภาพการบริหารและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้น
หน่วยงานยังระบุว่า เฉพาะในเดือนพ.ค. เวียดนามรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 1.78 ล้านคน เพิ่มขึ้น 16.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของเวียดนามเผยว่าประเทศตั้งเป้ารองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 25 ล้านคน และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 150 ล้านคน ในปี 2569.