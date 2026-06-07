‘หวัง อี้’ เผยจีนพร้อมยกระดับความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่พม่า

ซินหัว - หวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน และกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้พบหารือกับติน หม่อง ส่วย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของพม่าในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันศุกร์ (5)
หวัง อี้ กล่าวว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่ของพม่าเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระดับสูง ยกระดับความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกัน และกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการสร้างประชาคมจีน-พม่า ที่มีอนาคตร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนพม่าในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ.