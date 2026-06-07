ทีมกู้ภัยระงับภารกิจค้นหาผู้สูญหาย 2 คนสุดท้ายที่ติดอยู่ในถ้ำลาว

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่กู้ภัยยุติการค้นหาชาย 2 คนที่ติดอยู่ในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมในลาวมานานกว่า 2 สัปดาห์ เนื่องจากโครงสร้างถ้ำไม่มั่นคงและโอกาสในการรอดชีวิตลดน้อยลง
ชาวบ้าน 7 คน ติดอยู่ในถ้ำในแขวงไซสมบูน ทางภาคกลางของลาว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. หลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันปิดกั้นทางออก ขณะที่ชาวบ้านเหล่านี้ออกหาของป่าและค้นหาทองคำในพื้นที่เหมืองเก่า ตามการรายงานของสื่อของรัฐ
ทีมกู้ภัยพบชาย 5 คน ยังมีชีวิตอยู่ใน 1 สัปดาห์ต่อมา โดยนักดำน้ำช่วยออกมาได้ 1 คน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. และอีก 4 คน ได้รับการช่วยเหลือออกมาในวันถัดมาหลังจากสูบน้ำออกจากถ้ำ
ส่วนอีก 2 คน ยังคงสูญหาย แม้จะมีการค้นหาอย่างเข้มข้นโดยทีมกู้ภัยของชาวและนานาชาติ
ลี เคียน ลี นักดำน้ำถ้ำชาวมาเลเซียที่เข้าร่วมปฏิบัติการเมื่อวันที่ 28 พ.ค. กล่าวกับเอเอฟพีว่าปฏิบัติการได้สิ้นสุดแล้ว เนื่องจากความเสี่ยงในการดำเนินการต่อไปนั้นมีมากกว่าโอกาสที่มีน้อยนิดในการช่วยเหลือชายทั้ง 2 คน
“เราเข้าใกล้มากแล้ว ระดับน้ำในถ้ำเริ่มควบคุมได้ แต่ทางเข้าถ้ำเริ่มไม่มั่นคง การดำเนินการต่อมีความเสี่ยงสูง ทุกคนพยายามแล้ว เราพยายามแล้ว ผมเสียใจกับครอบครัวของพวกเขา” ลี เคียน ลี กล่าว
ลีอธิบายว่าภารกิจนี้เป็นปฏิบัติการกู้ภัยที่อันตรายที่สุดเท่าที่เขาเคยประสบมา โดยกล่าวว่าทีมต้องเผชิญกับน้ำท่วม โครงสร้างถ้ำไม่มั่นคง ข้อจำกัดเข้มงวด และคุณภาพอากาศไม่ดี
หัวหน้าทีมกู้ภัยจากไทยระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ (6) ว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปในถ้ำ เพราะเสี่ยงเกินไปสำหรับใครก็ตามที่จะเข้าไป แต่งานสูบน้ำออกจากถ้ำยังคงดำเนินต่อไป
“ถึงแม้เราจะไม่รู้ถึงสภาพปัจจุบันของทั้ง 2 คน แต่การลดระดับน้ำภายในถ้ำเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้” เก่งกาจ บ้งกาวงศ์ หัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ กล่าว
“เรายังมีเสบียงอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพวางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในถ้ำ หากปาฏิหาริย์มีจริง ผมเชื่อว่าความเชี่ยวชาญของพวกเขาจะนำพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัย” เก่งกาจ ระบุ
ก่อนหน้านี้ เก่งกาจกล่าวว่าปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้พื้นที่ภายในถ้ำลดลงเหลือประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานในระหว่างช่วงแรกของปฏิบัติการ
“ตั้งแต่วันนี้ไป ฝนจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆ” เก่งกาจ ระบุ
เมื่อวันศุกร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดำน้ำถ้ำหลายคน รวมทั้งนักดำน้ำชาวฟินแลนด์ มิกโก ปาซี และโยชิทากะ อิซาจิ จากญี่ปุ่น ได้ออกจากพื้นที่ไปแล้ว
สำหรับผู้รอดชีวิตทั้ง 5 คน ถูกพบกำลังเบียดกันอยู่ในทางเดินแคบๆ ห่างจากปากถ้ำประมาณ 300 เมตร และระบุว่าชายทั้ง 2 คนที่สูญหายไปนั้น ได้เข้าไปในถ้ำแยกกัน.