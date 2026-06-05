ชาวพม่ากว่า 1,000 คนไร้ที่อยู่จากเหตุระเบิดรุนแรงในรัฐชาน ภาคประชาสังคมร้องกลุ่มติดอาวุธเร่งเยียวยา

MGR Online - ประชาชนกว่า 1,187 คน ในหมู่บ้านกองตัต เมืองน้ำคำ รัฐชานตอนเหนือ ต้องไร้ที่อยู่อาศัยและต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน หลังเกิดเหตุระเบิดครั้งร้ายแรงที่โกดังเก็บของเมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 56 คน และบ้านเรือนหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายหรือถูกทำลาย
เมืองน้ำคำ ที่เป็นเมืองชายแดนยุทธศาสตร์ ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนพม่า-จีน ไปทางใต้เพียงไม่กี่กิโลเมตร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) ตั้งแต่ถูกยึดครองระหว่างปฏิบัติการโจมตีต่อต้านรัฐบาลทหารในปลายปี 2566
เหตุระเบิดดังกล่าวได้ทำลายหมู่บ้าน ทำบ้านเรือนเสียหายกว่า 300 หลัง โดยมีประมาณ 40 หลังพังราบ ขณะที่ผู้ประสบภัยต้องหาที่พักพิงชั่วคราวในโรงเรียนและวัดใกล้เคียง โดยดำรงชีวิตอยู่ด้วยเสบียงพื้นฐานที่ได้รับบริจาคจากผู้บริจาคในเมืองใกล้เคียง
หลายครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหายยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายจากฤดูมรสุม เนื่องจากขาดแคลนผ้าใบกันน้ำและวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน
“มีความต้องการและความยากลำบากมากมาย ความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ” เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือท้องถิ่นในเมืองน้ำคำ กล่าว
ขณะเดียวกัน การหลั่งไหลเข้ามาอย่างกะทันหันของผู้บาดเจ็บสาหัสหลายสิบคน ทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพในท้องถิ่นถึงจุดวิกฤต โรงพยาบาลในพื้นที่เผชิญกับปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่มีเตียงเพียงพอที่จะรับมือกับวิกฤต ทำให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินต้องส่งต่อผู้บาดเจ็บจำนวนมากไปยังโรงพยาบาลมูเซะ โดยเมืองมูเซะอยู่ห่างจากเมืองน้ำคำไปทางเหนือราว 32 กิโลเมตร
วิกฤตนี้ยังขยายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศด้วย ซึ่งบางครอบครัวพยายามนำญาติที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษายังสถานพยาบาลในเมืองรุ่ยลี่ ในมณฑลยูนนานของจีน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองน้ำคำไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร แม้ว่าบางครอบครัวจะข้ามแดนได้สำเร็จ แต่บางครอบครัวก็ถูกเจ้าหน้าที่ชายแดนจีนปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หลังเกิดเหตุระเบิดดังกล่าว กลุ่มภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและหน่วยงานฝ่ายปกครองกำลังทำงานเพื่อประเมินความเสียหายทั้งหมด แต่ตัวเลขอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจน
แหล่งข่าวในท้องถิ่นประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 56 คน และมีผู้พลัดถิ่นกว่า 1,187 คน ส่วนกลุ่มติดอาวุธ TNLA ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 43 คน และผู้บาดเจ็บ 112 คน ณ วันที่ 1 มิ.ย.
TNLA ได้แถลงต่อสาธารณะว่าได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด แต่ในขณะเดียวกัน องค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นได้เรียกร้องให้ผู้นำ TNLA รับผิดชอบทันทีด้วยการให้ค่าชดเชยทางการเงินอย่างครอบคลุมและสนับสนุนการดำรงชีพในระยะยาวแก่ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้รอดชีวิต.