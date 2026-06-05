ตงเฟิง มอเตอร์ เปิดโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกในลาว

MGR Online - ตงเฟิง หลิวโจว มอเตอร์ เปิดตัวโรงงานรถยนต์แห่งแรกในลาว พร้อมโชว์รถบรรทุกไฟฟ้าคันแรกจากสายการผลิตภายใต้แบรนด์"เฉินหลง" ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัทรถยนต์-สถาบันการศึกษา จีน กับวิทยาลัยเทคนิค แขวงคำม่วน
วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ที่บริษัทลาว ออโต้โมบาย จำกัด บ้านนาเบียน เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ ได้มีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของ สปป.ลาว และมีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์"เฉินหลง" (Chenglong) มาแสดงให้สาธารณะได้เห็น
รถบรรทุกคันนี้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจ ระหว่างบริษัทลาว ออโต้โมบาย จำกัด , วิทยาลัยวิชาชีพ เมืองหลิวโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน
วิทยาลัยวิชาชีพ เมืองหลิวโจว กับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน ได้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2563 ด้วยการเปิดและพัฒนาหลักสูตรรถยนต์ไฟฟ้า เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน 2 ภาษา ลาว-จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรชาวลาวให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้พื้นที่ของบริษัทลาว ออโต้โมบาย เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติจริง ในนามศูนย์ฝึกอบรมหลูปาน ลาว
บริษัทลาว ออโต้โมบาย เป็นบริษัทลูกของของบริษัท ตงเฟิง หลิวโจว มอเตอร์ (Dongfeng Liuzhou Motor) ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีน เจ้าของแบรนด์รถยนต์และรถไฟฟ้าส่วนบุคคล Forthing และแบรนด์รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ Dongfenng Chenglong
นอกจากการเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรก และรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นในลาวแล้ว งานเดียวกัน ยังมีพิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาของ 3 ฝ่าย อย่างเป็นทางการ โดยผู้ลงนามในสัญญา ประกอบด้วย นายเหวย หายจิ่น เลขาคณะกรรมการ วิทยาลัยวิชาชีพ เมืองหลิวโจว นายถางไข่ ผู้อำนวยการ บริษัทลาว ออโต้โมบาย และ นายเวียงสะหวัน พัดทะวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน มีนายติ่งคำ สุลินทา รองหัวหน้ากรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา , ประธานสภาการค้าจีนมณฑลเหอหนาน ประจำ สปป.ลาว , ตัวแทนบริษัท ตงเฟิง หลิวโจว มอเตอร์ รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาของ 2 สถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน
รวมถึงยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาดีเด่นของวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงคำม่วน อีกด้วย