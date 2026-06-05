ซัมซุงทุ่ม 4 พันล้านดอลลาร์ ตั้งโรงงานทดสอบชิป 2 แห่งในเวียดนาม เปิดใช้ปี 70

เอเอฟพี - บริษัทซัมซุงวางแผนที่จะลงทุนสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียดนาม ตามเอกสารของบริษัทที่เอเอฟพีได้รับวันนี้ (5) ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เพิ่มการใช้จ่ายในเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
โรงงานดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่เกือบ 266,000 ตารางเมตรในนิคมอุตสากรรมทางตอนเหนือของกรุงฮานอย โดยจะประกอบด้วยโรงงาน 2 แห่ง ซึ่งโรงงานแห่งแรกคาดว่าจะเริ่มดำเนินการบางส่วนได้ในเดือนพ.ย. 2570 ส่วนโรงงานแห่งที่ 2 จะเริ่มดำเนินการในปี 2574 ตามเอกสารจดทะเบียนการลงทุนที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ในจ.ท้ายเหวียน
ซัมซุงเป็นนักลงทุนบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ที่ทุ่มเงินกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ และนี่จะเป็นโรงงานทดสอบชิปแห่งแรกของบริษัทในเวียดนาม
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI กำลังกดดันการจัดหาชิปหน่วยความจำทั่วโลก ด้วยผู้ผลิตกำลังให้ความสำคัญกับชิปสำหรับศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลมากกว่าชิปหน่วยความจำที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์และแล็ปท็อป
โรงงานในเวียดนามจะมุ่งเน้นไปที่ชิป DRAM และ NAND ที่ราคาพุ่งสูงขึ้น
ซัมซุงวางแผนที่จะลงทุนเกือบ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาโรงงาน และอีก 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับรายได้ในอนาคตจากโครงการนี้ ซึ่งคาดว่าจะสร้างงานประมาณ 3,750 ตำแหน่ง
บริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งในผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลกรายงานว่าทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสแรกของปี 2569.