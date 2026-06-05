กัมพูชาประท้วงไทยทำลายบันไดขึ้นปราสาทคนา ค้านแผนจัดกิจกรรม-ท่องเที่ยว-ปราสาทตาควาย

MGR Online - กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาออกคำแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงฯ ระบุว่าเป็นการทำลายบันไดขึ้นปราสาทคนาโดยเจ้าหน้าที่ทหารของไทย และปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควาย
กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชากล่าวว่าบันไดดังกล่าว ที่สร้างขึ้นในปี 2560 จำนวน 1,181 ขั้น ยาว 325 เมตร ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และปรับปรุงการเข้าถึงของผู้เยือนปราสาท นักวิจัย และชุมชนท้องถิ่น
กระทรวงฯ ระบุว่าการรื้อทำลายดังกล่าวเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างกว้างขวางที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพในพื้นที่ และบ่อนทำลายหลักฐานที่แสดงถึงการบริหารพื้นที่มาอย่างยาวนานของกัมพูชา
กัมพูชายังได้ประท้วงแผนการของไทยที่จะเปิดปราสาทตาควายให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในวันที่ 6-7 มิ.ย. รวมทั้งการจำหน่ายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆ
กัมพูชาระบุว่าปราสาทตาควายและปราสาทคนาตั้งอยู่ในดินแดนอธิปไตยของตน โดยอ้างถึงสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยามปี 1904 และปี 1907 และเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชากล่าวว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวหรือการบริหารใดๆ ของทางการไทยที่ปราสาทตาควายจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และอาจสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุม
“กระทรวงขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะทำให้การยึดครองดินแดนกัมพูชาที่มิชอบด้วยกฎหมายถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเรื่องปกติ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา หรือการบริหาร” คำแถลงของกระทรวงวัฒนธรรมฯ ระบุ
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรมทั้งหมดที่ปราสาทดังกล่าว งดเว้นจากการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมและเคารพข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ กัมพูชายังเน้นย้ำว่าประเทศยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องอธิปไตยและมรดกผ่านวิธีการทางกฎหมายและการทูตอย่างสันติ.
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 2 ของไทย ได้เผยแพร่ข่าวชี้แจงกรณีปรากฏคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าทหารกัมพูชาได้นำกำลังพลเจาะทางขึ้นพื้นที่บริเวณปราสาทคนา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องคนา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในลักษณะหยั่งเชิง ดูลาดเลา และพยายามเข้าใกล้การวางกำลังของฝ่ายไทย
กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคนาอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทย โดยได้มีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จากผลการปฏิบัติการ ที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดพักกลาง เป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร.
สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่ เป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่าง ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา และบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชา ที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ ดังนั้น คลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเอง