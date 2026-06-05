สหรัฐฯ อนุมัติ 100 ล้านดอลลาร์ ลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานในสนามบินนานาชาติเตโชกัมพูชา

MGR Online - บรรษัทการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (DFC) ได้อนุมัติเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสนามบินนานาชาติเตโชของกัมพูชา ที่เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจโครงสร้างพื้นฐานอินโด-แปซิฟิก มูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศในวันศุกร์ (5) ตามการรายงานของสื่อกัมพูชา
แพ็คเกจดังกล่าว ที่ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ยังรวมถึงเงินสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างสนามบินที่สร้างใหม่ ซึ่งสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงพนมเปญระบุว่าจะขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินของกัมพูชาและสร้างโอกาสที่กว้างขึ้นสำหรับการค้า การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
DFC กล่าวว่าธุรกรรมดังกล่าวเน้นย้ำบทบาทของตนในการระดมทุนและความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหนึ่งในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา แต่ข้อตกลงยังอยู่ในขั้นตอนเพิ่มเติมก่อนที่จะมีข้อผูกพันขั้นสุดท้าย รวมถึงการแจ้งต่อรัฐสภา
แพ็คเกจการลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ DFC เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ความมั่นคงด้านพลังงานและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
“ข้อตกลงเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของ DFC” เบน แบล็ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DFC ระบุ และเสริมว่าการลงทุนเหล่านี้จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มการเข้าถึงแร่ธาตุสำคัญสำหรับสหรัฐฯ และสร้างแพลตฟอร์มใหม่สำหรับสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง
หนึ่งในโครงการที่ได้รับการอนุมัติ คือโครงการแพลตฟอร์มการลงทุนมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร่วมกับบริษัท I Squared Capital ที่เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DFC โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นที่ก๊าซธรรมชาติเหลวและโครงการอื่นๆ เพื่อแก้ไขช่องว่างที่จำกัดการเติบโตของอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดความผันผวนของราคา และบั่นทอนความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
DFC กล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้จะช่วยเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการขยายการเข้าถึงพลังงานที่เชื่อถือได้ และเพิ่มการเชื่อมต่อในตลาดสำคัญในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก.