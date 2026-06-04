กัมพูชาตั้ง 2 ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศทำหน้าที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ย ร้องไทยตั้งผู้แทนตามกรอบเวลา

MGR Online - รัฐบาลกัมพูชาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง 2 คน ให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) และระบุว่าไทยมีเวลา 21 วันในการเสนอชื่อผู้แทนของตน จัน รัตนา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาระบุ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเสริมว่าหากไทยไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนภายในกรอบเวลาที่กำหนด สหประชาชาติจะเป็นผู้แต่งตั้งแทน
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ระหว่างปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากคณะทูตและองค์กรระหว่างประเทศ
รายงานของสื่อมวลชนกัมพูชาระบุว่า กัมพูชาได้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อทั้งไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ถึงการตัดสินใจเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้ UNCLOS เกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อน
ทั้งนี้ สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชาได้รายงานอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการระบุว่า กัมพูชาได้เลือก ปีเตอร์ ทักโซ-เยนเซน นักการทูตชาวเดนมาร์กและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และศาสตราจารย์ฌ็อง-มาร์ก ตูเวอแน็ง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ปีเตอร์ ทักโซ-เยนเซน เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้ UNCLOS ที่ช่วยแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างออสเตรเลียและติมอร์-เลสเต ระหว่างปี 2559-2561 ในขณะที่ศาสตราจารย์ฌ็อง-มาร์ก ตูเวอแน็ง เคยทำหน้าที่ว่าความในหลายคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
จัน รัตนา กล่าวว่าเมื่อคณะกรรมการชุดนี้จัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะเริ่มความพยายามแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างกัมพูชาและไทยผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ
กัมพูชาหันมาใช้กลไก UNCLOS หลังจากที่ไทยถอนตัวฝ่ายเดียวจากบันทึกความเข้าใจปี 2544 (MoU44) ที่เคยเป็นกรอบการเจรจาทางทะเลทวิภาคี
เมื่อไม่นานนี้ นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้กล่าวอ้างว่าการตัดสินใจของกัมพูชาในการยื่นขอเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั้น ไม่ได้หมายความว่ากัมพูชาจะละทิ้งการเจรจา แต่เป็นการย้ายการเจรจาหารือไปสู่กรอบกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล.