ทุเรียนเวียดนามเตรียมบุกตลาดอินเดีย ชี้ปัญหาโลหะหนักน้อยทำแข่งขันได้ดีขึ้น

MGR Online - อุตสาหกรรมทุเรียนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐของเวียดนามกำลังเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการเติบโตใหม่ๆ โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกทุเรียนไปยังอินเดียได้ในเดือนก.ค. นี้ และความต้องการก็กำลังเพิ่มขึ้นในหลายตลาด สื่อเวียดนามระบุ
จ.ดั๊กลัก ที่เป็นจังหวัดที่ผลิตทุเรียนมากที่สุดของเวียดนาม คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้มากกว่า 500,000 ตันในปีนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากปี 2568 เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตที่ดีขึ้น
สมาคมทุเรียนจ.ดั๊กลัก ระบุว่าฤดูเก็บเกี่ยวของเขตที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามไม่ทับซ้อนกับวงจรการผลิตของไทย และได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องโลหะหนักน้อยกว่า ทำให้ทุเรียนของเวียดนามมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
รายงานของสื่อเวียดนามระบุว่า คาดว่าทุเรียนของประเทศจะสามารถส่งออกไปยังอินเดียได้ในเดือนก.ค.นี้ โดยชี้ว่าเป็นการเปิดช่องทางใหม่ที่สำคัญสำหรับการกระจายตลาด
กรมการผลิตและคุ้มครองพืชของเวียดนามระบุว่า เวียดนามและอินเดียกำลังดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคขั้นสุดท้ายที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงตลาด และหากทุกอย่างดำเนินไปตามแผน เวียดนามจะเป็นประเทศแรกที่ส่งออกทุเรียนไปยังตลาดอินเดีย
ประธานสมาคมจ.ดั๊กลัก กล่าวว่าทุเรียนยังคงเป็นสินค้าใหม่สำหรับผู้บริโภคชาวอินเดีย แม้ว่าตลาดจะมีความหลากหลาย แต่ก็มีประชากรชนชั้นกลางและชนชั้นสูงจำนวนมากและกำลังเติบโตที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการนำเข้าผลไม้
ด้านเลขาธิการสมาคมผักและผลไม้เวียดนามระบุว่า อินเดียเป็นตลาดเชิงกลยุทธ์ระยะยาว และในระยะสั้น ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนอบแห้งน่าจะเหมาะสมกับตลาดมากกว่าทุเรียนสด เนื่องจากมีอายุการเก็บรักษานานกว่าและขนส่งได้ง่ายกว่า
เขากล่าวว่าแนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากความสำเร็จของแก้วมังกรเวียดนามในอินเดีย โดยในปี 2568 การส่งออกแก้วมังกรไปยังอินเดียมีมูลค่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้อินเดียเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแก้วมังกร นอกเหนือจากจีน
แม้ว่าราคาทุเรียนภายในประเทศจะลดลงอย่างมากในช่วงต้นปี แต่การส่งออกยังคงแข็งแกร่ง โดยยอดส่งออกแตะ 293 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 4 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
จีนยังคงเป็นตลาดหลัก โดยมีมูลค่า 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 143% การส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 12% เป็นเกือบ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การส่งออกไปเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นถึง 201% เป็น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เลขาธิการสมาคมผักและผลไม้เวียดนามกล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามส่งออกทุเรียนแช่แข็งไปยังเกาหลีใต้เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนชาวเวียดนามที่ขยายตัวในเกาหลี และความพยายามของผู้ผลิตในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารที่เข้มงวดของตลาด
เขากล่าวว่าการเติบโตในตลาดต่างๆ เช่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และยุโรป เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการขยายตัวในระยะยาว ขณะเดียวกัน จีนจะยังคงเป็นตลาดหลักของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตอันใกล้
เขายังเสริมว่าเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด ภาคส่วนนี้ต้องเสริมสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตั้งแต่การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า พร้อมทั้งขยายไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น อินเดีย
เขายังเรียกร้องให้รัฐบาลให้การสนับสนุนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการลงทุนในการแปรรูป ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาและการเปลี่ยนแปลงของตลาด.