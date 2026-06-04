เวียดนามโต้รายงานสหรัฐฯ ปมแรงงานบังคับ ชี้ไม่สะท้อนความพยายามของประเทศ

รอยเตอร์ - กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามระบุว่าข้อสรุปของผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ที่ระบุว่าเวียดนามล้มเหลวในการควบคุมการค้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนั้น ไม่ได้สะท้อนถึงความพยายามบรรเทาผลกระทบของเวียดนามอย่างเต็มที่หรือถูกต้อง
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามกล่าวแถลงข่าวในกรุงฮานอยระบุว่า นโยบายของเวียดนามห้ามการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
เมื่อต้นสัปดาห์ ฝ่ายบริหารของทรัมป์ได้เสนอให้เรียกเก็บภาษีนำเข้าสูงสุด 12.5% จาก 60 ประเทศ รวมถึงเวียดนาม หลังจากพิจารณาว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวที่จะควบคุมการค้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับ การกล่าวอ้างที่คู่ค้าของสหรัฐฯ ปฏิเสธ
การสอบสวนเกิดขึ้นพร้อมกับการส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น โดยการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ กับเวียดนามอยู่ที่ 54,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ เป็นอันดับ 2 รองจากไต้หวัน และสูงกว่าการขาดดุลกับผู้ส่งออกรายใหญ่อย่างจีนและเม็กซิโก
ฝ่ายบริหารของทรัมป์ได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าต้องการลดการขาดดุลการค้า
“เวียดนามจะยังคงแลกเปลี่ยนและทำงานร่วมกับสหรัฐฯ ในลักษณะที่สร้างสรรค์และให้ความร่วมมือ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็พยายามปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคนงานและธุรกิจ” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม กล่าว
เวียดนามกำลังตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายบริหารของทรัมป์ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนการค้าด้วยกำลังการผลิตเกินความจำเป็น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้สินค้าจากแรงงานบังคับ.