ตม.จีนประชุมร่วมกับตำรวจลาว หารือปัญหา"ก่อการร้าย"ตามแนวชายแดน

MGR Online - ตม.จีนร่วมประชุมกับกอง บก.ตำรวจ 3 แขวงภาคเหนือของลาว พิจารณาปัญหา"นักสืบ-นักสอดแนม-ผู้ก่อการร้าย"ที่เคลื่อนไหว ก่อกวนความสงบตามแนวชายแดน 2 ประเทศ
วันที่ 1 มิถุนายน 2569 หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา ซึ่งเป็นสื่อของรัฐ ได้รายงานข่าวการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนกับลาว ซึ่งมีวาระการประชุมบางหัวข้อที่น่าสนใจ
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ที่โรงแรมจิ้งหลาน เมืองหล้า เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองบ่อหานของจีน กับกองบัญชาการป้องกันความสงบ(บก.ปกส.) 3 แขวงภาคเหนือของลาว
ตัวแทนหลักจาก 2 ประเทศที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายหลี่ รุ่นเซิง หัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันชายแดน บ่อหาน พ.อ.บัวเงิน สีทิวง รองหัวหน้า บก.ปกส. แขวงผ้งสาลี พ.อ.คำแฝง วิปะเสิด รองหัวหน้า บก.ปกส. แขวงหลวงน้ำทา และ พ.ท.ทองสะหวัน ปันยาขัน รองหัวหน้าแผนกสันติบาล บก.ปกส. แขวงอุดมไซ
วาระการประชุมที่น่าสนใจ คือการพิจารณาแก้ไขปัญหากลอุบายและรูปแบบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบ่อดี(คนร้าย) ที่มุ่งเข้ามาก่อกวนความสงบทั้งฝั่งลาวและฝั่งจีน โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนักสืบ นักสอดแนม ผู้ก่อการร้าย ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ สร้างข่าวใส่ร้ายป้ายสีผู้นำพรรค-รัฐ ของ 2 ประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในเนื้อหาข่าวไม่บอกรายละเอียดของที่ประชุมว่า มีมาตรการใดออกมาเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาดังกล่าวบ้าง
นอกจากวาระเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสอดแนมแล้ว การประชุมร่วมครั้งนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และหารือความร่วมมือในการลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งเรื่องการค้าของเถื่อน การขนส่งยาเสพติด
ด่านชายแดนบ่อหานขึ้นกับเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ฝั่งตรงข้ามคือเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ชายแดนบ่อหาน-บ่อเต็น เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก ทั้งรถไฟ ถนนสาย R3a และทางด่วนเวียงจันทน์-คุนหมิง ที่ใช้ทั้งเพื่อสัญจรและขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับลาว อีกทั้งยังเป็นประตูของสินค้าส่งออกจากไทยที่จะเข้าไปขายในจีนอีกด้วย
ส่วนแขวงผ้งสาลี เป็นแขวงเหนือสุดของลาว มีพื้นที่ติดกับเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา และจังหวัดผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน ขณะที่แขวงอุดมไซ เป็นศูนย์กลางลงทุนและขนส่งสินค้าทางบกของนักลงทุนจีน ในภาคเหนือของลาว