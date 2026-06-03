‘ฮุนเซน’ ลั่นพร้อมจัดการคนคิดล้มรัฐบาล-ตระกูลฮุน โวผู้นำประเทศในอนาคตต้องมาจากพรรค CPP

MGR Online - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชา ได้ออกคำเตือนอย่างดุดันต่อบุคคลที่เขาระบุว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงว่าไม่ให้พยายามโค่นล้มรัฐบาลที่นำโดยพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP)
ระหว่างการเยี่ยมชมอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของกรมสรรพากร ฮุนเซน ประธานพรรค CPP กล่าวว่า แม้ว่านายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต หรือสมาชิกในตระกูลฮุน จะไม่ได้เป็นผู้นำประเทศอีกต่อไปแล้ว ถึงกระนั้นก็ยังไม่ใช่ตาของตระกูลสม (ฮุนเซนอ้างถึง สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ)
อดีตผู้นำเขมรยังกล่าวอีกว่าผู้นำในอนาคตของกัมพูชาก็จะยังคงมาจากพรรค CPP ต่อไป
“พวกคุณกำลังพยายามโค่นล้มตระกูลฮุนหรือ? ผมบอกพวกคุณไปแล้วว่า ใครก็ตามที่พยายามโค่นล้มรัฐบาลจะถูกจัดการ ส่วนผู้ที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างสันติ โดยไม่พยายามโค่นล้มรัฐบาลหรือละเมิดรัฐธรรมนูญ สิทธิของพวกเขาก็จะได้รับการเคารพ ผมไม่มีอะไรที่จะต่อต้านพวกเขา แต่พวกคุณยังคงพูดถึงการโค่นล้มตระกูลฮุน ดังนั้นผมขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า ถ้าตระกูลฮุนไม่ได้นำแล้วประเทศ ก็จะยังคงไม่ใช่ตาของตระกูลสม มีเพียงแค่เหล่าเทวดา (สมาชิกพรรค CPP) และลูกหลานของพวกเขาเท่านั้นที่มีสิทธิปกครองประเทศนี้” ฮุนเซน กล่าว
ฮุนเซนย้ำว่า แม้ว่าฮุน มาเนต จะไม่สามารถนำประเทศได้อีกต่อไป หรือตระกูลฮุนไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้ว ผู้นำประเทศก็จะยังคงมาจากพรรคประชาชนกัมพูชา มากกว่าที่จะมาจากฝ่ายค้าน
เขาเสริมว่าในฐานะประธานวุฒิสภาและประธานพรรคประชาชนกัมพูชา เขาไม่ลังเลที่จะปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงใดๆ ที่พยายามโค่นล้มรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เขากล่าวว่านักการเมืองที่ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญจะเป็นที่ยอมรับให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
ความเห็นของฮุนเซนเกิดขึ้นหลังจากมีบุคคลบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้แสดงเจตนาที่จะโจมตีตระกูลฮุน
เชย เทค ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์กล่าวว่า คำแถลงทางการเมืองเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ และเสริมว่าทุกฝ่ายต้องเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เขากล่าวว่าความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย การยุยงปลุกปั่น การปฏิวัติสี หรือการประท้วงที่บ่อนทำลาย ล้วนขัดต่อกฎหมายของกัมพูชา
เชย เทค กล่าวว่าสถานการณ์ทางการเมืองของกัมพูชาดีขึ้นบ้างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ว่าพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นยังคงมีจำกัด
เขาเสริมว่าพื้นที่ทางการเมืองยังคงจำกัด เนื่องจากพรรคผู้ปกครองครองเสียงข้างมากทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ที่ทำให้การเป็นตัวแทนที่เป็นเสียงข้างน้อยในสภาอ่อนแอลง และลดโอกาสสำหรับเสียงทางเลือกที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการปฏิรูป
เขากล่าวว่าพรรคประชาชนกัมพูชาและรัฐบาลควรแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่อนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในปี 2570 ด้วยการขยายพื้นที่ประชาธิปไตยและปล่อยตัวนักโทษการเมือง นักโทษทางความคิด นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม และผู้ที่ถูกคุมขังจากเหตุผลทางการเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยที่กว้างขวางขึ้น.