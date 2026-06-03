&'ฮุนเซน’ เตือนเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ใช้อำนาจในทางที่ผิด ย้ำมีหน้าที่รับใช้ประชาชน ไม่ใช่ทำตัวเป็นเจ้านาย

MGR Online - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการสาธารณะ และให้จำไว้ว่าข้าราชการต้องรับใช้พลเมืองมากกว่าใช้อำนาจเหนือพวกเขา
ในการกล่าวปราศรัยต่อเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่น 1,189 คน ในจ.กำปงธม ฮุนเซนได้เน้นย้ำถึงความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับชุมชนในระดับรากหญ้า
เขาเตือนสมาชิกสภาชุมชนและสภาสังกัตให้ใส่ใจความรับผิดชอบของตนมากขึ้น และปรับปรุงการให้บริการที่จำเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“เจ้าหน้าที่ไม่ใช่นายของประชาชน แต่เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของประชาชน” ฮุนเซน กล่าว พร้อมเตือนไม่ให้มีกิจกรรมการใช้อำนาจในทางที่ผิด หรือการกดดันประชาชน และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ใช้แนวทางเชิงรุกในการทำงาน
“เราต้องวิ่งไปหางาน เราต้องไม่รอให้งานมาหาเรา เราต้องวิ่งไปหาประชาชน เราต้องไม่รอให้ประชาชนมาหาเรา” ฮุนเซน กล่าว
อดีตผู้นำกัมพูชายังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐมีจุดยืนที่หนักแน่นต่อการดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์ และอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเน้นย้ำว่าจะไม่ยอมรับบุคคลหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง เขาเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นปกป้องทรัพยากรธรรมชาติต่อไป โดยเฉพาะป่ารอบทะเลสาบโตนเลสาบ และป้องกันการบุกรุกและการตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้รับคำสั่งให้รักษาเสถียรภาพทางสังคมและความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยปฏิบัติตามนโยบาย ‘หมู่บ้านและชุมชนปลอดภัย’ ของกัมพูชา รวมทั้งการปราบปรามการโจรกรรม การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมทางไซเบอร์
การประชุมเจ้าหน้าที่รัฐในจ.กำปงธม ถือเป็นจังหวัดที่ 12 ที่รวมอยู่ในภารกิจต่อเนื่องของฮุนเซน ในการมีส่วนร่วมโดยตรงกับผู้นำท้องถิ่นและข้าราชการทั่วประเทศ.