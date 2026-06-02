‘ปรัก สุคน’ บอกไทยมีเวลา 3 สัปดาห์แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย หลังกัมพูชาประกาศเริ่มกระบวนการแก้ข้อพิพาทตามหลัก UNCLOS

MGR Online - ปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา กล่าวว่าไทยมีเวลา 3 สัปดาห์ในการเลือกผู้ไกล่เกลี่ย 2 คน จากคณะกรรมการ 5 คน หลังจากกัมพูชาเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนระหว่างสองประเทศ
สื่อกัมพูชารายงานว่า ปรัก สุคน ได้แสดงความเห็นดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์ในวันนี้ (2) หลังจากกัมพูชาได้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อไทยและเลขาธิการสหประชาชาติถึงการตัดสินใจที่จะร้องขอการใช้กลไกการไกล่เกลี่ยตาม UNCLOS
ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นขั้นตอนใหม่ในความพยายามที่จะแก้ไขข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศของกัมพูชา
ปรัก สุคน กล่าวว่ากัมพูชาได้เลือกผู้ไกล่เกลี่ย 2 คนแล้ว ซึ่งทั้ง 2 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและกำลังรอการตอบสนองจากฝ่ายไทย
“ภายใน 3 สัปดาห์ข้างหน้า ฝ่ายไทยต้องตอบกลับข้อเสนอของเรา” ปรัก สุคน กล่าว
“กัมพูชาได้เลือกผู้ไกล่เกลี่ย 2 คนแล้ว ไทยก็จะต้องเลือกผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอีก 2 คนเช่นกัน” รัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวเสริม
ภายใต้กระบวนการของ UNCLOS เมื่อทั้งสองประเทศได้แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 2 คนแล้ว สมาชิกทั้ง 4 จะประชุมหารือกันเพื่อเลือกสมาชิกคนที่ 5 ซึ่งจะเป็นประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
จากนั้นคณะกรรมการไกล่เกลี่ยจะช่วยกัมพูชาและไทยในการแสวงหาทางออกอย่างสันติสำหรับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนกัน โดยให้คำแนะนำและข้อเสนอตามกฎหมายระหว่างประเทศ
“คณะกรรมการไกล่เกลี่ยจะช่วยทั้งกัมพูชาและไทยแก้ไขปัญหาอย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมาย คณะกรรมการจะให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแก่ทั้งสองฝ่ายในการแสวงหาทางออกอย่างสันติ” ปรัก สุคน กล่าว
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ปรัก สุคน ได้บรรยายสรุปแก่หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศที่ประจำอยู่ในกรุงพนมเปญ เกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดในความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางทะเลและการดำเนินการตามข้อริเริ่มทางกฎหมายของกัมพูชาภายใต้ UNCLOS
ปรัก สุคน ระบุว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเกิดขึ้นหลังจากไทยถอนตัวฝ่ายเดียวจากบันทึกความเข้าในปี 2544 (MoU44) เกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนกันในอ่าวไทย
กัมพูชากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวได้ทำหน้าที่เป็นกรอบความร่วมมือทวิภาคีหลักในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ทับซ้อนกันและสำรวจโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรร่วมกันมาตลอด 25 ปีที่ผ่านมา
รัฐมนตรีต่างประเทศผู้นี้ได้กล่าวกับนักการทูตว่า พนมเปญเสียใจกับการตัดสินใจของไทยที่ถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าว โดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจปี 2544 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสองประเทศในการแสวงหาทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของความสุจริตและกฎหมายระหว่างประเทศ และหลังจากประเมินทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมด กัมพูชาสรุปว่าการเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้ UNCLOS เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
ปรัก สุคน กล่าวว่ากลไกนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายอย่างสันติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประเทศเพื่อนบ้านแก้ไขข้อพิพาททางทะเล ขณะเดียวกันก็รักษาเสถียรภาพและส่งเสริมความร่วมมือ
เขายังเน้นย้ำว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ปกติกับไทย และรับประกันว่าคนรุ่นต่อไปในทั้งสองประเทศจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
“ในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน เรามีความรับผิดชอบที่จะทำให้แน่ใจว่าประชาชนของเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ใช่เพียงแค่รุ่นนี้ แต่รวมถึงรุ่นต่อๆ ไปด้วย” ปรัก สุคน ระบุ.