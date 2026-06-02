"เจ้ายอดศึก" เป็นประธานเปิด "ดอกเสี้ยว" ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบน"ดอยไตแลง"

MGR Online - "เจ้ายอดศึก"เป็นประธานเปิดสถานีบริการ"ดอกเสี้ยว" ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบนดอยไตแลง ฐานบัญชาการใหญ่กองทัพรัฐฉานใต้ ติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ช่วงสายของวันนี้ (2 มิ.ย. 69) พล.อ.เจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน(RCSS/SSA) หรือกองทัพรัฐฉานใต้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันแบรนด์"หมอกเซียว" ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบนดอยไตแลง ซึ่งบริการงานโดยกองทัพรัฐฉานใต้
คำว่า"หมอกเซียว"แปลเป็นภาษาไทยว่า"ดอกเสี้ยว" เป็นชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลเดียวกับต้นชงโค ต้นกาหลง พบเห็นได้มากในพื้นที่ป่าภาคเหนือของประเทศไทย
ตามภาพที่ปรากฏในข่าวของเพจ Tai Freedom ภายในปั๊มดอกเสี้ยวมีหัวจ่ายน้ำมัน 2 เครื่อง เป็นหัวจ่ายน้ำมันดีเซล ซึ่งตั้งราคาขายลิตรละ 44.90 บาท 1 เครื่อง กับหัวจ่ายน้ำมันเบนซิน 91 ที่ตั้งราคาขายลิตรละ 39.80 บาท อีก 1 เครื่อง
โลโก้ปั๊มน้ำมันดอกเสี้ยวเป็นรูปท่อจ่ายน้ำมันที่โค้งเป็นลักษณะเปลวไฟสีเขียวอยู่กรอบนอก ข้างในเป็นรูปเปลวไฟสีแดง
ดอยไตแลงเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพรัฐฉานใต้ ตั้งอยู่ริมขอบแนวสันปันน้ำในเขตพื้นที่เมืองปั่น จังหวัดลางเคอ รัฐฉานใต้ ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านปางคาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เส้นทางสำหรับเดินทางขึ้นไปยังดอยไตแลงที่สะดวกที่สุด คือขึ้นจากฝั่งไทย โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 หรือถนนสายแม่มาลัย-ปาย และเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1026 ผ่านบ้านแม่ละนา และบ้านปางคาม เพื่อตรงขึ้นสู่ดอยไตแลง
เดิมรถยนต์ที่ใช้กันอยู่บนดอยไตแลง ต้องลงมาเติมน้ำมันในฝั่งแม่ฮ่องสอน และเมื่อได้เปิดปั๊มน้ำมันแห่งแรกขึ้นบนดอยไตแลงแล้ว น้ำมันที่ขายอยู่ในปั๊มแห่งนี้ ก็ส่งขึ้นไปจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะเป็นแหล่งน้ำมันที่ใกล้ที่สุด