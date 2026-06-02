xs
xsm
sm
md
lg

"เจ้ายอดศึก" เป็นประธานเปิด "ดอกเสี้ยว" ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบน"ดอยไตแลง"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถานีบริการน้ำมันหมอกเซียว แปลเป็นไทยว่าดอกเสี้ยว ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบนดอยไตแลง ฐานบัญชาการใหญ่ กองทัพรัฐฉานใต้
MGR Online - "เจ้ายอดศึก"เป็นประธานเปิดสถานีบริการ"ดอกเสี้ยว" ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบนดอยไตแลง ฐานบัญชาการใหญ่กองทัพรัฐฉานใต้ ติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่วงสายของวันนี้ (2 มิ.ย. 69) พล.อ.เจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน(RCSS/SSA) หรือกองทัพรัฐฉานใต้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันแบรนด์"หมอกเซียว" ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบนดอยไตแลง ซึ่งบริการงานโดยกองทัพรัฐฉานใต้

พล.อ.เจ้ายอดศึก เป็นประธานในพิธีเปิดปั๊มน้ำมันดอกเสี้ยว
คำว่า"หมอกเซียว"แปลเป็นภาษาไทยว่า"ดอกเสี้ยว" เป็นชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลเดียวกับต้นชงโค ต้นกาหลง พบเห็นได้มากในพื้นที่ป่าภาคเหนือของประเทศไทย

ตามภาพที่ปรากฏในข่าวของเพจ Tai Freedom ภายในปั๊มดอกเสี้ยวมีหัวจ่ายน้ำมัน 2 เครื่อง เป็นหัวจ่ายน้ำมันดีเซล ซึ่งตั้งราคาขายลิตรละ 44.90 บาท 1 เครื่อง กับหัวจ่ายน้ำมันเบนซิน 91 ที่ตั้งราคาขายลิตรละ 39.80 บาท อีก 1 เครื่อง

โลโก้ปั๊มน้ำมันดอกเสี้ยวเป็นรูปท่อจ่ายน้ำมันที่โค้งเป็นลักษณะเปลวไฟสีเขียวอยู่กรอบนอก ข้างในเป็นรูปเปลวไฟสีแดง


ดอยไตแลงเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพรัฐฉานใต้ ตั้งอยู่ริมขอบแนวสันปันน้ำในเขตพื้นที่เมืองปั่น จังหวัดลางเคอ รัฐฉานใต้ ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านปางคาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เส้นทางสำหรับเดินทางขึ้นไปยังดอยไตแลงที่สะดวกที่สุด คือขึ้นจากฝั่งไทย โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 หรือถนนสายแม่มาลัย-ปาย และเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1026 ผ่านบ้านแม่ละนา และบ้านปางคาม เพื่อตรงขึ้นสู่ดอยไตแลง

เดิมรถยนต์ที่ใช้กันอยู่บนดอยไตแลง ต้องลงมาเติมน้ำมันในฝั่งแม่ฮ่องสอน และเมื่อได้เปิดปั๊มน้ำมันแห่งแรกขึ้นบนดอยไตแลงแล้ว น้ำมันที่ขายอยู่ในปั๊มแห่งนี้ ก็ส่งขึ้นไปจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะเป็นแหล่งน้ำมันที่ใกล้ที่สุด









สถานีบริการน้ำมันหมอกเซียว แปลเป็นไทยว่าดอกเสี้ยว ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบนดอยไตแลง ฐานบัญชาการใหญ่ กองทัพรัฐฉานใต้
พล.อ.เจ้ายอดศึก เป็นประธานในพิธีเปิดปั๊มน้ำมันดอกเสี้ยว
"เจ้ายอดศึก" เป็นประธานเปิด "ดอกเสี้ยว" ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบน"ดอยไตแลง"
"เจ้ายอดศึก" เป็นประธานเปิด "ดอกเสี้ยว" ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบน"ดอยไตแลง"
"เจ้ายอดศึก" เป็นประธานเปิด "ดอกเสี้ยว" ปั๊มน้ำมันแห่งแรกบน"ดอยไตแลง"
+2