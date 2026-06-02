รัฐบาลกัมพูชาวอนประชาชนอนุรักษ์การแต่งงานแบบดั้งเดิม หวั่นประเพณีเขมรสูญหาย

MGR Online - รัฐบาลกัมพูชาได้เรียกร้องให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีการแต่งงานของชาวเขมรแท้ๆ โดยเตือนว่าการปฏิบัติแบบสมัยใหม่เสี่ยงบิดเบือนพิธีการและบ่อนทำลายคุณค่าทางวัฒนธรรม
ในคำแถลงร่วมของกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ และกระทรวงศาสนา ได้เน้นย้ำว่าการแต่งงานของชาวเขมรมีรากฐานมาจากคำสอนทางศีลธรรม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเคารพสตรี ที่มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างพิธีหมั้นและพิธีแต่งงาน
กระทรวงฯ ระบุว่าเมื่อไม่นานนี้พบว่ามีการนำพิธีผูกปมและผูกข้อมือที่สงวนไว้สำหรับการแต่งงาน มาใช้ในงานหมั้นอย่างไม่เหมาะสม
กระทรวงทั้งสองยังเรียกร้องให้ครอบครัวหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องแบบราชการ เครื่องหมายยศ และสัญลักษณ์ทางราชการในงานแต่งงาน โดยระบุว่าเครื่องแต่งกายดังกล่าวมีไว้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น และยังเตือนว่าการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเสื่อมถอยลง
ขณะเดียวกัน ผู้จัดงานแต่งงาน ศิลปิน นักดนตรี และผู้ให้บริการ ก็ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ถูกต้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องแต่งกายในพิธีมีความเหมาะสม โดยเน้นย้ำว่าการรักษารูปแบบของงานแต่งงานแบบเขมรมีความสำคัญต่อการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
กระทรวงฯ ยังสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ศึกษาและเคารพประเพณีเขมร โดยกล่าวว่าการอนุรักษ์พิธีการแบบดั้งเดิมมีความสำคัญต่อการปกป้องมรดกและเอกลักษณ์ของชาติในอนาคต
รายงานระบุว่าคำเรียกร้องเหล่านี้ได้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่ากระแสสมัยใหม่ และอิทธิพลทางการค้า อาจกัดกร่อนความแท้จริงของหนึ่งในประเพณีทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา.