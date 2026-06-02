เขมรโอดท่องเที่ยวแย่ยิ่งกว่าปี 68 ยอดขายตั๋วชมนครวัดลดลงเกือบ 1 ใน 3

MGR Online - ความท้าทายทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงความขัดแย้งทางอาวุธตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาฟื้นตัวช้า
สื่อท้องถิ่นของกัมพูชารายงานอ้างข่าวประชาสัมพันธ์ของอังกอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ระบุว่า การซื้อตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณสถานอังกอร์มีจำนวนทั้งสิ้น 359,471 ใบ ระหว่างเดือนม.ค. ถึงเดือนพ.ค. ลดลง 31.86% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 โดยรายได้จากตั๋วอยู่ที่ 17.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 29.98% เมื่อเทียบปีต่อปี
ประธานสมาคมมัคคุเทศก์อังกอร์กล่าวกับสำนักข่าวพนมเปญโพสต์ว่า ตั้งแต่ต้นปีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทในจ.เสียมราฐ น้อยมาก
“จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือนพ.ค. นั้นน้อยมาก ที่จริงแล้ว ผมอยู่บ้านเกือบทุกวัน ไกด์นำเที่ยวบางคนมีลูกค้าแค่ 3-4 วันตลอดทั้งเดือน ขณะที่หลายคนไม่มีลูกค้าเลย” เขากล่าว
“นักท่องเที่ยวที่ยังเดินทางมา ส่วนใหญ่มาจากยุโรป ฤดูท่องเที่ยวปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วเสียอีก” เขากล่าวเสริม
ราคาตั๋วเข้าอุทยานอยู่ที่ 37 ดอลลาร์ต่อคนสำหรับหนึ่งวัน 62 ดอลลาร์สำหรับ 3 วัน และ 72 ดอลลาร์สำหรับ 7 วัน
อังกอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เป็นหน่วยงานบริหารของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลด้านเทคนิคจากกระทรวงการท่องเที่ยว และการกำกับดูแลด้านการเงินโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง แหล่งรายได้ของหน่วยงานมาจากอุทยานโบราณสถานอังกอร์ ปราสาทเกาะแกร์ ปราสาทเบ็งเมเลีย กบาลสเปียน และตั๋วเรือที่ท่าเรือช่องเนียน
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี อังกอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ ทำรายได้ 110,895 ดอลลาร์สหรัฐ จากปราสาทเกาะแกร์ 77,960 ดอลลาร์สหรัฐ จากปราสาทเบ็งเมเลีย 3,230 ดอลลาร์สหรัฐ จากกบาลสเปียน และ 398,315 ดอลลาร์สหรัฐ จากท่าเรือช่องเนียน
สำหรับในปี 2568 นั้น มีการจำหน่ายตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณสถานอังกอร์รวม 955,131 ใบ ทำรายได้ 44.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวนผู้ซื้อตั๋วลดลง 6.7% ในขณะที่รายได้จากตั๋วลดลง 6.51%.