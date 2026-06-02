กัมพูชาแจ้ง UN ขอเริ่มกระบวนการ "ไกล่เกลี่ยภาคบังคับ" ตามหลัก UNCLOS แก้ข้อพิพาททางทะเลกับไทย

เอเอฟพี - กัมพูชาได้เริ่มกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติกับไทยเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะลที่ทับซ้อนในอ่าวไทย ที่เป็นแหล่งพลังงานใต้ทะเลมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไทย-กัมพูชามีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลและการปักปันเขตแดนทางบกยาว 800 กิโลเมตรมานานหลายทศวรรษ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส
ทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงกันในเดือน ธ.ค. หลังจากเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรง 2 รอบตามแนวชายแดน แต่ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาในการเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เกิดขึ้นหลังจากไทยยกเลิกข้อตกลงทวิภาคีปี 2544 เกี่ยวกับการทับซ้อนของเขตแดนทางทะเลและการสำรวจพลังงานเมื่อเดือนที่แล้ว
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ของไทยกล่าวว่ารัฐบาลของเขาได้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจ หรือ MoU44 เนื่องจากการหยุดชะงักที่ยืดเยื้อมานานในการดำเนินการ
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชากล่าวในรายการโทรทัศน์ของสถานี TVK วันนี้ (2) ว่ารัฐบาลของเขาได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้ UNCLOS
“เราได้ดำเนินการขั้นตอนนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศ” ฮุน มาเนต กล่าว
“ทั้งกัมพูชาและไทยจะได้ประโยชน์จากการยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนที่ตกลงกันภายใต้การชี้นำของผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ”
ทั้งสองประเทศเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติ
กระทรวงพลังงานของไทยประเมินรายได้ในอนาคตจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิไว้ว่าจะมีมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมานานระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองนี้ปะทุขึ้นเป็นการสู้รบในเดือนก.ค. และเดือนธ.ค. ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน และทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนที่สองฝ่ายอ้างสิทธิอยู่ภายใต้การควบคุมของไทย
กัมพูชาได้เรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ทหารไทยถอนกำลังออกจากพื้นที่เหล่านี้ และกล่าวหาไทยว่าทำลายปราสาทโบราณหลายแห่งที่เกิดขึ้นระหว่างการสู้รบ.