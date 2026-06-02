คาราวานบรรเทาทุกข์จาก"มัณฑะเลย์"ถึง"มิตจีน่า" ช่วยชาวบ้านที่ขาดแคลนมานานเกือบ 2 ปี

MGR Online - คาราวานบรรเทาทุกข์รอบที่ 2 จากมัณฑะเลย์ถึงมิตจีน่าโดยสวัสดิภาพ ขนสินค้าจำเป็น-เวชภัณฑ์มาส่งให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนเพราะถูกกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงาปิดถนนนานเกือบ 2 ปีเต็ม
เมื่อวันอาทิตย์ (31 พ.ค. 69) ที่ผ่านมา คาราวานรถขนส่งสินค้าจำนวนหลายสิบคัน ทั้งของบริษัทเอกชน รถบรรทุกน้ำมัน รถลำเลียงของกองทัพ รวมถึงรถดับเพลิง ได้เดินทางจากเมืองมัณฑะเลย์ขึ้นมาถึงเมืองมิตจีน่า เมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น โดยสวัสดิภาพ
ขบวนรถเหล่านี้ เริ่มออกเดินทางจากเมืองมัณฑะเลย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 รถทุกคันต่างบรรทุกข้าวของเครื่องใช้จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์ หนังสือเรียนและอุปกรณ์การศึกษาฯลฯ และได้แวะแจกจ่ายข้าวของเหล่านี้ให้กับหมู่บ้านและเมืองต่างๆตลอดแนวเส้นทาง ตั้งแต่มัณฑะเลย์จนถึงมิตจีน่า โดยมีเมืองหลักๆได้แก่ มัตตะยา , ตะเป็กจิน , ตะกอง , ทีช่าย , กะต่า , อินดอ , หม่อลู , นันซีอ่อง , โมญิน และโมกอง
เป็นเวลานานเกือบ 2 ปีเต็มแล้ว ที่ชาวบ้านในเมืองเหล่านี้ ต่างต้องทนแบกรับความเดือดร้อน เนื่องจากปัญหาขาดแคลนข้าวของเครื่องใช้จำเป็นแทบทุกชนิด หลังจากถูก PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) สั่งปิดเส้นทางคมนาคมหลัก ทำให้รถบรรทุกไม่สามารถขนส่งสินค้าผ่านขึ้นมาส่งแก่พวกเขาได้
PDF ร่วมกับกองทัพตะอั้ง(TNLA) ได้เปิดปฏิบัติการ 1027 รอบที่ 2 บุกโจมตีค่ายทหารพม่า ยึดเมืองต่างๆ และปิดถนนที่เชื่อมจากมัณฑะเลย์ขึ้นไปยังเมืองมิตจีน่า ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2567 สร้างความลำบากแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนต่างๆเป็นอย่างยิ่ง
กองทัพพม่าได้ทุ่มเทกำลัง เปิดปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย(Counter-Terrorism Operation) เพื่อยึดเมืองต่างๆกลับคืนมา มีการสู้รบทั้งขนาดเล็กและใหญ่เกิดขึ้นรวม 322 ครั้ง จนล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 กองทัพพม่าก็ประกาศความสำเร็จ สามารถยึดเส้นทางกลับคืนมาได้ทั้ง 100%
หลังสามารถยึดเมืองและถนนกลับคืนมาได้ กองทัพพม่า และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลเมียนมา ได้วางแผนฟื้นฟูเมืองที่อยู่ตามแนวทาง ตั้งแต่มัณฑะเลย์ขึ้นไปถึงมิตจีน่า โดยใช้คาราวานรถบรรทุกสินค้า ขนข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อการฟื้นฟูเมือง และบรรเทาความเดือดร้อนไปส่งให้ถึงมือชาวบ้าน
คาราวานบรรเทาทุกข์เที่ยวแรก เดินทางขึ้นไปถึงเมืองมิตจีน่าเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม และคาราวานบรรเทาทุกข์เที่ยวที่ 2 ได้ไปถึงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา