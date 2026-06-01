ปธน.พม่าหารือความมั่นคงกับผู้นำอินเดีย สองชาติเห็นชอบเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีผ่านรูปี-จ๊าต

เอเอฟพี - อินเดียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ของพม่าในวันนี้ (1) ที่เป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของเขาหลังจากขึ้นเป็นผู้นำพลเรือน โดยการหารือมุ่งเน้นที่ความมั่นคงและการค้า
อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ในวันจันทร์ โดยทั้งสองได้จับมือกันนอกทำเนียบไฮเดอราบัด ในกรุงนิวเดลี
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวว่า ผู้นำแดนภารตะได้กล่าวกับผู้นำพม่าว่า อินเดียยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่ไว้วางใจได้ของพม่า เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ และเป็นผู้ตอบสนองรายแรกๆในยามวิกฤต
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพม่าในเดือนเม.ย. โดยดำรงตำแหน่งพลเรือนต่อจากตำแหน่งเดิมที่ปกครองประเทศจากการยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อน
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวว่า นายกฯ โมดี ยืนยันความพร้อมของอินเดียที่จะสนับสนุนสันติภาพและการเจรจาในพม่า
วิกรม มีศรี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่า การหารือยังรวมถึงความมั่นคงชายแดนและผลกระทบจากสงครามกลางเมืองในพม่า ที่มีพรมแดนติดกับรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
วิกรม มีศรี กล่าวว่าความมั่นคงและสันติภาพในพม่าเป็นผลประโยชน์สำคัญต่ออินเดียอย่างเห็นได้ชัด
“ไม่เพียงแต่เพื่อความมั่นคงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนยาว 1,643 กิโลเมตรที่เรามีกับพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์ของเราด้วย เช่น การเชื่อมต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” วิกรม มีศรี กล่าว
แต่เขายังเน้นย้ำว่าทางออกใดๆ สำหรับความขัดแย้งในพม่าจะต้องมาจากประชาชนชาวพม่าเอง
“ในที่สุดแล้ว ปัญหาต่างๆ ที่พม่าเผชิญอยู่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยชาวพม่าเองจากการหารือกัน สิ่งนี้จะเป็นทางออกที่นำโดยพม่าและเป็นทางออกที่พม่าเป็นเจ้าของ” วิกรม มีศรี ระบุ
อินเดียสนับสนุนแผนโครงสร้างพื้นฐานมานานแล้วเพื่อเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลไปยังอ่าวเบงกอลผ่านพม่า รวมถึงทางหลวงไปยังประเทศไทย เส้นทางที่ตัดผ่านพื้นที่ความขัดแย้ง
การค้าทวิภาคีมีมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2568-2569 ตามข้อมูลของนิวเดลี ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันที่จะเพิ่มการค้าทวิภาคี รวมถึงผ่านกลไกการชำระเงินด้วยเงินรูปี-จ๊าต
อินเดียยังได้หารือเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ และวิกรม มีศรี กล่าวว่านิวเดลีได้ส่งชาวอินเดียมากกว่า 2,400 คนกลับประเทศจากศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในพม่าในปีที่ผ่านมา โดยยังมีอีกประมาณ 150 คนที่ยังติดอยู่ในพม่า
“การมีส่วนร่วมของเรากับพม่าไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทางการเมืองภายในประเทศนั้น เราดำเนินการตามหลักการว่าการเจรจาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอินเดียในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน” วิกรม มีศรี กล่าวเสริม
“การถอนตัวจะก่อให้เกิดภาวะสุญญากาศที่ประเทศอื่นจะเข้ามาแทนที่ ซึ่งเป็นผลเสียต่อเรา และประเทศเหล่านั้นก็ไม่ได้สนใจในระบอบประชาธิปไตย ผมสามารถรับรองเรื่องนั้นได้”
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เดินทางถึงอินเดียเมื่อวันเสาร์โดยแวะที่รัฐพิหาร ทางตะวันออกของประเทศก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อเยี่ยมชมสถานที่แสวงบุญทางพุทธศาสนาที่พุทธคยา คาดว่าเขาจะหารือกับตัวแทนจากภาคธุรกิจระหว่างการเยือนอินเดีย 5 วัน และจะเดินทางไปยังเมืองมุมไบ ศูนย์กลางทางการเงินของประเทศด้วย.